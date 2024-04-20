https://sputnikarabic.ae/20240420/العراق-يعلن-مقتل-عنصر-من-الحشد-الشعبي-وإصابة-8-آخرين-إثر-انفجار-في-معسكر-كالسو-شمالي-بابل-1088135241.html
العراق يعلن مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين إثر انفجار في معسكر "كالسو" شمالي بابل
العراق يعلن مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين إثر انفجار في معسكر "كالسو" شمالي بابل
سبوتنيك عربي
نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن يكون الانفجار والحريق داخل معسكر "كالسو" شمالي محافظة بابل، ناجم عن قصف جوي عبر طائرة مسيرة أو مقاتلة. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إن "الانفجار أسفر عن مقتل منتسب في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين من بينهم منتسب في الجيش العراقي"، مضيفة أن "أبطال الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة، بذلوا جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث".وتابع: "ومن خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".وأفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة/ السبت، بأن "انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد".وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي في قاعدة كالسو بمحافظة بابل.وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".فيما قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة".
https://sputnikarabic.ae/20240420/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-مدينة-إيلات-الإسرائيلية-1088132525.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/العراق-ينفي-حدوث-انفجارات-في-محافظة-بابل-بالتزامن-مع-الهجوم-على-إيران-1088107246.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يعلن مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين إثر انفجار في معسكر "كالسو" شمالي بابل
نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن يكون الانفجار والحريق داخل معسكر "كالسو" شمالي محافظة بابل، ناجم عن قصف جوي عبر طائرة مسيرة أو مقاتلة.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إن "الانفجار أسفر عن مقتل منتسب في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين من بينهم منتسب في الجيش العراقي"، مضيفة أن "أبطال الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة، بذلوا جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث".
وتابع: "ومن خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي
أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".
وأفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة/ السبت، بأن "انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية
تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوب العاصمة بغداد".
وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين
مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي في قاعدة كالسو بمحافظة بابل.
وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".
فيما قالت "المقاومة الإسلامية في العراق
"، في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة".