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https://sputnikarabic.ae/20240425/سفير-إسرائيلي-سابق-علينا-شكر-إدارة-بايدن-على-المساعدات-العسكرية-1088280120.html
سفير إسرائيلي سابق: علينا شكر إدارة بايدن على المساعدات العسكرية
سفير إسرائيلي سابق: علينا شكر إدارة بايدن على المساعدات العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح مايكل أورون، ال‏سفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، اليوم الخميس، بأنه على بلاده تقديم الشكر لإدارة جو بايدن على الموافقة على المساعدات العسكرية لتل أبيب. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T12:48+0000
2024-04-25T12:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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قطاع غزة
حركة حماس
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، ظهر اليوم الخميس، عن السفير السابق مايكل أورون، أن الوقت لا يسمح بتقديم انتقادات للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، خاصة وأن إدارة جو بايدن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية جديدة.وأضاف ال‏سفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، أن الإدارة الأمريكية قدمت مساعدة أمنية حيوية خلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، الذي وقع في الرابع عشر من الشهر الجاري.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 رافضا، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-إسرائيل-طلبت-مساعدات-بقيمة-10-مليارات-دولار-من-أمريكا-1082085713.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/حماس-حال-قيام-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-سنضم-جناحنا-العسكري-إلى-الجيش-الوطني-1088274259.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

سفير إسرائيلي سابق: علينا شكر إدارة بايدن على المساعدات العسكرية

12:48 GMT 25.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalitجنود إسرائيليون يقودون دبابة أثناء عبورهم الحدود من داخل قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024.
جنود إسرائيليون يقودون دبابة أثناء عبورهم الحدود من داخل قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
صرح مايكل أورون، ال‏سفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، اليوم الخميس، بأنه على بلاده تقديم الشكر لإدارة جو بايدن على الموافقة على المساعدات العسكرية لتل أبيب.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، ظهر اليوم الخميس، عن السفير السابق مايكل أورون، أن الوقت لا يسمح بتقديم انتقادات للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، خاصة وأن إدارة جو بايدن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية جديدة.
وأضاف ال‏سفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، أن الإدارة الأمريكية قدمت مساعدة أمنية حيوية خلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، الذي وقع في الرابع عشر من الشهر الجاري.
الحكومة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
إعلام: إسرائيل طلبت مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من أمريكا
17 أكتوبر 2023, 06:09 GMT
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.
وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 رافضا، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
"حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري إلى الجيش الوطني
09:21 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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