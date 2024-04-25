https://sputnikarabic.ae/20240425/سفير-إسرائيلي-سابق-علينا-شكر-إدارة-بايدن-على-المساعدات-العسكرية-1088280120.html
سفير إسرائيلي سابق: علينا شكر إدارة بايدن على المساعدات العسكرية
سفير إسرائيلي سابق: علينا شكر إدارة بايدن على المساعدات العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح مايكل أورون، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، اليوم الخميس، بأنه على بلاده تقديم الشكر لإدارة جو بايدن على الموافقة على المساعدات العسكرية لتل أبيب. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T12:48+0000
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، ظهر اليوم الخميس، عن السفير السابق مايكل أورون، أن الوقت لا يسمح بتقديم انتقادات للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، خاصة وأن إدارة جو بايدن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية جديدة.وأضاف السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، أن الإدارة الأمريكية قدمت مساعدة أمنية حيوية خلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، الذي وقع في الرابع عشر من الشهر الجاري.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 رافضا، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-إسرائيل-طلبت-مساعدات-بقيمة-10-مليارات-دولار-من-أمريكا-1082085713.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/حماس-حال-قيام-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-سنضم-جناحنا-العسكري-إلى-الجيش-الوطني-1088274259.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
سفير إسرائيلي سابق: علينا شكر إدارة بايدن على المساعدات العسكرية
صرح مايكل أورون، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، اليوم الخميس، بأنه على بلاده تقديم الشكر لإدارة جو بايدن على الموافقة على المساعدات العسكرية لتل أبيب.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، ظهر اليوم الخميس، عن السفير السابق مايكل أورون، أن الوقت لا يسمح بتقديم انتقادات للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، خاصة وأن إدارة جو بايدن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية جديدة.
وأضاف السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، أن الإدارة الأمريكية قدمت مساعدة أمنية حيوية خلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، الذي وقع في الرابع عشر من الشهر الجاري.
17 أكتوبر 2023, 06:09 GMT
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر حزمة مساعدات خارجية
قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.
وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 رافضا، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة
، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.