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https://sputnikarabic.ae/20240427/تحد-وحيد-يقف-أمام-تقنية-تنظيف-الغلاف-الجوي-من-ثاني-أكسيد-الكربون-1088329780.html
تحد وحيد يقف أمام تقنية تنظيف الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون
تحد وحيد يقف أمام تقنية تنظيف الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، دارين وودز، بأن شركته تعمل على خفض تكلفة تقنية تنظف الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون بهدف مكافحة تغير المناخ. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T12:21+0000
2024-04-27T12:21+0000
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وأوضح وودز أن تقنية الالتقاط المباشر للهواء تمتاز بإمكانات هائلة على المدى الطويل كأداة لمعالجة تغير المناخ، لكنها في الوقت ذاته، ليست في متناول الجميع لأن تكلفة إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي تتراوح ما بين 600 دولار إلى 1000 دولار للطن، حسبما نقل موقع "سي إن بي سي" عربية.وأطلقت شركة "إكسون موبيل" مشروعا تجريبيا في بايتاون بولاية تكساس الأمريكية، لاختبار جدوى عملية الالتقاط الجوي المباشر الخاصة بها، لكن وودز اعترف بأن العملية ستظل باهظة الثمن للغاية بحيث لا يمكن التوسع فيها عالميا، حتى لو خفضت الشركة تكلفتها الحالية بنسبة 50%.ويرى وودز أن سعر تطبيق تلك التقنية ينبغي أن ينخفض ​​إلى حوالي 100 دولار لكل طن من الكربون المحتجز حتى تصبح التكنولوجيا قابلة للتطبيق لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الانبعاثات الجوية مخففة للغاية وتتطلب معالجة كمية هائلة من الهواء لإزالة طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن عشرات الجامعات والشركات بالإضافة إلى "إكسون موبيل" تعمل على جعل الالتقاط الجوي المباشر قابلا للتطوير، مؤكدا أنه بغض النظر عمن سينفذ، فإن شركته سيكون لها دورا رئيسيا في السوق.ويتوقع وودز أنه بمجرد وصول تلك التقنية الجديدة إلى مستوى التكلفة المناسب، فسوف نحتاج إلى نشر عالمي على نطاق واسع، حيث ستكون مطلوبة في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20240409/روسيا-تصنع-أول-نظام-للتحكم-في-المناخ-للمختبرات-الفضائية-1087846956.html
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علوم, منوعات, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
علوم, منوعات, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

تحد وحيد يقف أمام تقنية تنظيف الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون

12:21 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Branden Camp انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون
انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Branden Camp
تابعنا عبر
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، دارين وودز، بأن شركته تعمل على خفض تكلفة تقنية تنظف الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون بهدف مكافحة تغير المناخ.
وأوضح وودز أن تقنية الالتقاط المباشر للهواء تمتاز بإمكانات هائلة على المدى الطويل كأداة لمعالجة تغير المناخ، لكنها في الوقت ذاته، ليست في متناول الجميع لأن تكلفة إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي تتراوح ما بين 600 دولار إلى 1000 دولار للطن، حسبما نقل موقع "سي إن بي سي" عربية.
وأطلقت شركة "إكسون موبيل" مشروعا تجريبيا في بايتاون بولاية تكساس الأمريكية، لاختبار جدوى عملية الالتقاط الجوي المباشر الخاصة بها، لكن وودز اعترف بأن العملية ستظل باهظة الثمن للغاية بحيث لا يمكن التوسع فيها عالميا، حتى لو خفضت الشركة تكلفتها الحالية بنسبة 50%.
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ويرى وودز أن سعر تطبيق تلك التقنية ينبغي أن ينخفض ​​إلى حوالي 100 دولار لكل طن من الكربون المحتجز حتى تصبح التكنولوجيا قابلة للتطبيق لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الانبعاثات الجوية مخففة للغاية وتتطلب معالجة كمية هائلة من الهواء لإزالة طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن عشرات الجامعات والشركات بالإضافة إلى "إكسون موبيل" تعمل على جعل الالتقاط الجوي المباشر قابلا للتطوير، مؤكدا أنه بغض النظر عمن سينفذ، فإن شركته سيكون لها دورا رئيسيا في السوق.
ويتوقع وودز أنه بمجرد وصول تلك التقنية الجديدة إلى مستوى التكلفة المناسب، فسوف نحتاج إلى نشر عالمي على نطاق واسع، حيث ستكون مطلوبة في المستقبل.
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