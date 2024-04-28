https://sputnikarabic.ae/20240428/وصمة-عار-صحيفة-تسخر-من-سحب-دبابات-أبرامز-الأمريكية-من-خط-المواجهة-في-أوكرانيا-1088347061.html

"وصمة عار"... صحيفة تسخر من سحب دبابات "أبرامز" الأمريكية من خط المواجهة في أوكرانيا

"وصمة عار"... صحيفة تسخر من سحب دبابات "أبرامز" الأمريكية من خط المواجهة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة هندية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى سحب دبابات أبرامز من خط الجبهة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، الأمر الذي أصبح "عارًا كبيرًا"... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T05:29+0000

2024-04-28T05:29+0000

2024-04-28T05:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت صحيفة "هندوستان تايمز": "وصمة عار كبيرة لدبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا في خضم الحرب مع روسيا. يُذكر أن أوكرانيا قد سحبت (من خط المواجهة ) دبابات أبرامز "إم1أ1" القتالية التي قدمتها الولايات المتحدة.ووفقًا للتقرير، اعترف الجيش الأمريكي بأن أوكرانيا توقفت عن استخدام الدبابات المنقولة بسبب نشاط الطائرات الروسية دون طيار.وأشارت الصحيفة إلى أن "الطائرات بدون طيار" الروسية دمرت خمسة من 31 دبابة أبرامز في أوكرانيا خلال شهرين فقط.إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض استخدام دبابات أبرامز الأمريكية"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يسهدف-فندقا-للمرتزقة-ومصنعا-في-نيكولاييف-1088346829.html

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