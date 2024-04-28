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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240428/وصمة-عار-صحيفة-تسخر-من-سحب-دبابات-أبرامز-الأمريكية-من-خط-المواجهة-في-أوكرانيا-1088347061.html
"وصمة عار"... صحيفة تسخر من سحب دبابات "أبرامز" الأمريكية من خط المواجهة في أوكرانيا
"وصمة عار"... صحيفة تسخر من سحب دبابات "أبرامز" الأمريكية من خط المواجهة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة هندية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى سحب دبابات أبرامز من خط الجبهة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، الأمر الذي أصبح "عارًا كبيرًا"... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T05:29+0000
2024-04-28T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت صحيفة "هندوستان تايمز": "وصمة عار كبيرة لدبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا في خضم الحرب مع روسيا. يُذكر أن أوكرانيا قد سحبت (من خط المواجهة ) دبابات أبرامز "إم1أ1" القتالية التي قدمتها الولايات المتحدة.ووفقًا للتقرير، اعترف الجيش الأمريكي بأن أوكرانيا توقفت عن استخدام الدبابات المنقولة بسبب نشاط الطائرات الروسية دون طيار.وأشارت الصحيفة إلى أن "الطائرات بدون طيار" الروسية دمرت خمسة من 31 دبابة أبرامز في أوكرانيا خلال شهرين فقط.إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض استخدام دبابات أبرامز الأمريكية"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يسهدف-فندقا-للمرتزقة-ومصنعا-في-نيكولاييف-1088346829.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

"وصمة عار"... صحيفة تسخر من سحب دبابات "أبرامز" الأمريكية من خط المواجهة في أوكرانيا

05:29 GMT 28.04.2024
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffدبابة "أبرامز"
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
تابعنا عبر
أفادت صحيفة هندية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى سحب دبابات أبرامز من خط الجبهة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، الأمر الذي أصبح "عارًا كبيرًا" على للمركبة القتالية الأمريكية.
وقالت صحيفة "هندوستان تايمز": "وصمة عار كبيرة لدبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا في خضم الحرب مع روسيا. يُذكر أن أوكرانيا قد سحبت (من خط المواجهة ) دبابات أبرامز "إم1أ1" القتالية التي قدمتها الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير، اعترف الجيش الأمريكي بأن أوكرانيا توقفت عن استخدام الدبابات المنقولة بسبب نشاط الطائرات الروسية دون طيار.

واضافت الصحيفة: "أبرامز ليست محصنة ضد 'الطائرات دون طيار القاتلة". وافقت الولايات المتحدة على إرسال 31 دبابة إلى أوكرانيا في يناير 2023، لكن ساحة المعركة تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين. فقد أفادت التقارير أن الاستخدام الواسع النطاق لطائرات الاستطلاع الروسية دون طيار والطائرات الانتحارية دون طيار جعل من الصعب على أوكرانيا حماية الدبابات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الطائرات بدون طيار" الروسية دمرت خمسة من 31 دبابة أبرامز في أوكرانيا خلال شهرين فقط.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسهدف فندقا للمرتزقة ومصنعا في نيكولاييف
05:01 GMT
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض استخدام دبابات أبرامز الأمريكية

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو
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