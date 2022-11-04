تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:25 GMT 04.11.2022
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، يوم الخميس، إن فريق الخبراء المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم استبداله بفريق آخر.
وأضاف غروسي: "بفضل دعم جميع الأطراف المعنية، تمكنا بنجاح من إجراء مناوبة للموظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل بضع ساعات".