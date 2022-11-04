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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221104/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069809376.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T05:52+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:52 GMT 04.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:25 GMT 04.11.2022
غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، يوم الخميس، إن فريق الخبراء المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم استبداله بفريق آخر.
وأضاف غروسي: "بفضل دعم جميع الأطراف المعنية، تمكنا بنجاح من إجراء مناوبة للموظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل بضع ساعات".
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