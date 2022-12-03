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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221203/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070790084.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T05:49+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

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05:49 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 05:50 GMT 03.12.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:50 GMT 03.12.2022
عواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
مصادر: إرسال قوات خاصة بولندية إلى منطقة دنيبروبتروفسك لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا
01:57 GMT
05:49 GMT 03.12.2022
دمرت مجموعة من المدافع الذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية، قوله: "المهمة هي تدمير معدات الدعم. غادرنا مع طاقمين، اتخذنا موقعا لإطلاق النار. شوهد الهدف من طائرة مسيرة رباعية "كفادروكوبتر". أطلقنا النار وتم إصابة الهدف... اليوم دمرنا مدفعية العدو".
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