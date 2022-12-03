تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:50 GMT 03.12.2022
05:49 GMT 03.12.2022
دمرت مجموعة من المدافع الذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية، قوله: "المهمة هي تدمير معدات الدعم. غادرنا مع طاقمين، اتخذنا موقعا لإطلاق النار. شوهد الهدف من طائرة مسيرة رباعية "كفادروكوبتر". أطلقنا النار وتم إصابة الهدف... اليوم دمرنا مدفعية العدو".