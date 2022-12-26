https://sputnikarabic.ae/20221226/ارتفاع-حصيلة-القتلى-من-عاصفة-شتوية-شديدة-في-الولايات-المتحدة-إلى-50-1071635718.html
ارتفاع حصيلة القتلى من عاصفة شتوية شديدة في الولايات المتحدة إلى 50
ارتفاع حصيلة القتلى من عاصفة شتوية شديدة في الولايات المتحدة إلى 50
قالت تقارير إعلامية إن حصيلة القتلى في الولايات المتحدة الأمريكية، جراء العاصفة الشتوية الشديدة البرودة، قد ارتفعت إلى 50 قتيلا. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:17+0000
2022-12-26T20:17+0000
2022-12-26T20:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/02/1047982080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85ce95fddb3c0145280145db8e4b4cd5.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم في الولايات المتحدة بحلول صباح يوم الاثنين نتيجة للحوادث المرتبطة بالعواصف الشتوية الشديدة.وفي وقت سابق اليوم، تم الإبلاغ عن 34 حالة وفاة مع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد، حيث استقرت العاصفة الثلجية على مساحة واسعة غير مسبوقة من البحيرات العظمى بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" إن ما لا يقل عن 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، أبلغت عن 50 حالة وفاة.وكانت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قد وصفت الكارثة الطبيعية بأنها "العاصفة الأكثر تدميراً في تاريخ القصة الطويلة لبافالو"، وبحسب هوشول، لا يزال هناك 15 ألف شخص في المدينة وحولها دون كهرباء، وتأخرت أعمال الإصلاح حتى يوم الثلاثاء.ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا أنه تم إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية وتأجيل 7100 رحلة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن وضع صعب بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.طالع أيضا: أمريكا تواجه أكبر انخفاض في إنتاج الغاز وأعلى ارتفاع في الطلب عليه... والسبب عاصفة ثلجية
https://sputnikarabic.ae/20221226/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-العاصفة-الثلجية-في-الولايات-المتحدة-إلى-34-شخصا-1071596311.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/02/1047982080_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3867a00e8da6c092af2e54834ac51f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ارتفاع حصيلة القتلى من عاصفة شتوية شديدة في الولايات المتحدة إلى 50
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن حصيلة القتلى في الولايات المتحدة الأمريكية، جراء العاصفة الشتوية الشديدة البرودة، قد ارتفعت إلى 50 قتيلا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم في الولايات
المتحدة بحلول صباح يوم الاثنين نتيجة للحوادث المرتبطة بالعواصف الشتوية الشديدة.
وفي وقت سابق اليوم، تم الإبلاغ عن 34 حالة وفاة مع استمرار البرد القارس
والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد، حيث استقرت العاصفة الثلجية على مساحة واسعة غير مسبوقة من البحيرات العظمى بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية إلى نهر ريو غراندي على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" إن ما لا يقل عن 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، أبلغت عن 50 حالة وفاة.
وفيما سجلت مدينة بوفالو الواقعة شمال شرقي ولاية نيويورك أكبر عدد من الضحايا، حيث تساقط أكثر من متر من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت شرطة المدينة أنه تم العثور على القتلى "بالخارج وفي سيارات".
وكانت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قد وصفت الكارثة الطبيعية بأنها "العاصفة الأكثر تدميراً في تاريخ القصة الطويلة لبافالو"، وبحسب هوشول، لا يزال هناك 15 ألف شخص في المدينة وحولها دون كهرباء، وتأخرت أعمال الإصلاح حتى يوم الثلاثاء.
ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا أنه تم إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية وتأجيل 7100
رحلة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن وضع صعب بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.