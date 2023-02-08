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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073247488.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T05:57+0000
2023-02-08T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:57 GMT 08.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:17 GMT 08.02.2023
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
اندلاع حريق في مصنع أمريكي يمد أوكرانيا بطائرات مسيرة
أمس, 18:07 GMT
06:16 GMT 08.02.2023
الخارجية الروسية: لا توجد أسباب لزيادة حجم صادرات المنتجات الأوكرانية في إطار صفقة الحبوب
علن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أسباب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة في إطار "صفقة الحبوب".

وأشار إليتشيف إلى أنه بعد ستة أشهر من التوقيع في إسطنبول في 22 تموز/يوليو 2022 على "حزمة" اتفاقيات الصادرات الزراعية من روسيا وأوكرانيا، لا يزال يجري تنفيذ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية.

06:15 GMT 08.02.2023
ميدفيتشوك: بعد أن تغير كييف توجهها السياسي ستتبعها العديد من الدول وسيتم هزيمة الاحتكار العالمي للولايات المتحدة
06:14 GMT 08.02.2023
ميدفيتشوك: واشنطن تحافظ على الاتجاه المؤيد لها في أوكرانيا للتستر على إفلاسها السياسي
06:14 GMT 08.02.2023
مدفيدتشوك يعتقد أن زيلينسكي "طابور خامس" ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضًا لأوروبا
صرح رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة الأوكرانية "من أجل الحياة" (المحظورة في أوكرانيا)، فيكتور مدفيدتشوك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سواء أدرك ذلك أم لا، هو "طابور خامس" ليس فقط لأوكرانيا ، ولكن أيضًا لأوروبا.

وكتب مدفيدتشوك في مقال لوكالة "سبوتنيك": "هو [زيلينسكي]، كرجل من الشعب، تم دفعه إلى الرئاسة، وبدلاً من الحكم على سلفه المناضل، أصبح حكماً على بلاده. هو، بصفته سياسيًا شابًا وحيويًا، تم إدخاله إلى الدبلوماسية الأوروبية، وأصبح حكمًا على أوروبا. لماذا لا يلاحظ أحد هذه اللعبة، لأنه ليس من المفترض أن يُمنع الأوكرانيون بشدة اليوم من انتقاد زيلينسكي، فهم سيقعون تحت ضغط القمع والخروج على القانون. ومن غير اللائق أن ينتقده الأوروبيون، فالناتو لا يسمح بذلك. هذا هو الذي لا يسمح برؤية الآليات الحقيقية للصراع".
05:56 GMT 08.02.2023
جنود تابعون لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ناقلة جند مدرعة بي تي ار-80 في ستانيتسا لوغانسكايا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك تعاني من نفاد الذخيرة وتفقد طريقا استراتيجيا
أمس, 18:02 GMT
05:56 GMT 08.02.2023
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
دبابات "تي-72" التي سلمتها التشيك لأوكرانيا تتعطل فور تشغيلها... فيديو
05:56 GMT
05:56 GMT 08.02.2023
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حرب المسيرات... اختفاء طائرة "درون" أوكرانية دون أثر بعد اصطدامها بمسيرة روسية... فيديو
أمس, 13:00 GMT
05:56 GMT 08.02.2023
جنرال بولندي يعتقد أن أوكرانيا تملك أسلحة نووية
قال القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن أوكرانيا قد تمتلك أسلحة نووية.
05:55 GMT 08.02.2023
بايدن: الولايات المتحدة توحد الناتو وأنشأت تحالفًا لمواجهة روسيا في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحدت دول حلف الناتو، وشكلت تحالفًا لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
05:54 GMT 08.02.2023
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره مؤكدا ان بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري.
05:54 GMT 08.02.2023
بلينكن يؤكد الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الدعم الاقتصادي والأمني الثابت من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:34 GMT
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