تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:17 GMT 08.02.2023
06:16 GMT 08.02.2023
الخارجية الروسية: لا توجد أسباب لزيادة حجم صادرات المنتجات الأوكرانية في إطار صفقة الحبوب
علن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أسباب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة في إطار "صفقة الحبوب".
وأشار إليتشيف إلى أنه بعد ستة أشهر من التوقيع في إسطنبول في 22 تموز/يوليو 2022 على "حزمة" اتفاقيات الصادرات الزراعية من روسيا وأوكرانيا، لا يزال يجري تنفيذ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية.
06:15 GMT 08.02.2023
ميدفيتشوك: بعد أن تغير كييف توجهها السياسي ستتبعها العديد من الدول وسيتم هزيمة الاحتكار العالمي للولايات المتحدة
06:14 GMT 08.02.2023
ميدفيتشوك: واشنطن تحافظ على الاتجاه المؤيد لها في أوكرانيا للتستر على إفلاسها السياسي
06:14 GMT 08.02.2023
مدفيدتشوك يعتقد أن زيلينسكي "طابور خامس" ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضًا لأوروبا
صرح رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة الأوكرانية "من أجل الحياة" (المحظورة في أوكرانيا)، فيكتور مدفيدتشوك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سواء أدرك ذلك أم لا، هو "طابور خامس" ليس فقط لأوكرانيا ، ولكن أيضًا لأوروبا.
وكتب مدفيدتشوك في مقال لوكالة "سبوتنيك": "هو [زيلينسكي]، كرجل من الشعب، تم دفعه إلى الرئاسة، وبدلاً من الحكم على سلفه المناضل، أصبح حكماً على بلاده. هو، بصفته سياسيًا شابًا وحيويًا، تم إدخاله إلى الدبلوماسية الأوروبية، وأصبح حكمًا على أوروبا. لماذا لا يلاحظ أحد هذه اللعبة، لأنه ليس من المفترض أن يُمنع الأوكرانيون بشدة اليوم من انتقاد زيلينسكي، فهم سيقعون تحت ضغط القمع والخروج على القانون. ومن غير اللائق أن ينتقده الأوروبيون، فالناتو لا يسمح بذلك. هذا هو الذي لا يسمح برؤية الآليات الحقيقية للصراع".
وكتب مدفيدتشوك في مقال لوكالة "سبوتنيك": "هو [زيلينسكي]، كرجل من الشعب، تم دفعه إلى الرئاسة، وبدلاً من الحكم على سلفه المناضل، أصبح حكماً على بلاده. هو، بصفته سياسيًا شابًا وحيويًا، تم إدخاله إلى الدبلوماسية الأوروبية، وأصبح حكمًا على أوروبا. لماذا لا يلاحظ أحد هذه اللعبة، لأنه ليس من المفترض أن يُمنع الأوكرانيون بشدة اليوم من انتقاد زيلينسكي، فهم سيقعون تحت ضغط القمع والخروج على القانون. ومن غير اللائق أن ينتقده الأوروبيون، فالناتو لا يسمح بذلك. هذا هو الذي لا يسمح برؤية الآليات الحقيقية للصراع".
05:56 GMT 08.02.2023
05:56 GMT 08.02.2023
05:56 GMT 08.02.2023
05:56 GMT 08.02.2023
قال القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن أوكرانيا قد تمتلك أسلحة نووية.
05:55 GMT 08.02.2023
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحدت دول حلف الناتو، وشكلت تحالفًا لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
05:54 GMT 08.02.2023
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره مؤكدا ان بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري.
05:54 GMT 08.02.2023
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الدعم الاقتصادي والأمني الثابت من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.