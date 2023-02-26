https://sputnikarabic.ae/20230226/بعد-عقود-من-العزلة-ما-الرسائل-التي-حملتها-الدورة-34-للاتحاد-البرلماني-العربي-من-العراق؟-1074036081.html

بعد عقود من العزلة.. ما الرسائل التي حملتها الدورة 34 للاتحاد البرلماني العربي من العراق؟

بعد عقود من العزلة.. ما الرسائل التي حملتها الدورة 34 للاتحاد البرلماني العربي من العراق؟

بعد 40 عاما من الغياب، انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، أعمال الدورة 34 للاتحاد البرلماني العربي، وسط توقعات باقتراب بلاد الرافدين أكثر من أمته... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T17:06+0000

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يرى مراقبون أن عقد تلك الدورة في بغداد بعد طول فترة الغياب هو خطوة هامة على صعيد العلاقات بين بغداد والأمة العربية، وتسهم بشكل كبير في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، بعد العزلة التامة التي عاشها بعد الاحتلال الأمريكي على الرغم من أنه أحد مؤسسي الجامعة العربية ولاعب قوي في المشهد السياسي العربي، وهذا الاجتماع أرسل رسالة تضامن مع سوريا بعد قيام وفد من الاتحاد بزيارة سوريا اليوم.بداية، يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي: "يعد احتضان بغداد أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، خطوة مهمة على صعيد العلاقات بين العراق والأمة العربية ستساهم بشكل كبير في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، ومن ناحية أخرى "هو سبيل لتقوية التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزا مهما وحيويا في تكاتف وتضامن الدول العربية " وهذا يصب في تحقيق الأهداف التي تأسس الاتحاد بموجبها عام 1974.عزلة شبه تامةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بمقارنة بسيطة بين وضع العراق على مستوى العلاقات مع محيطه العربي بعد عام 2003، ووضعه الآن نجد أن الفارق كبير جداً حيث عاش العراق الفترة التي تلت دخول القوات الأمريكية وسقوط النظام في عزلة شبه تامة مع الدول العربية، بعد أن كان له دور في السابق كأحد مؤسسي جامعة الدول العربية واللاعبين الأقوياء في التأثير على المشهد العربي".وتابع المحلل السياسي: "جاء هذا المؤتمر ليكون الخطوة الأولى في تعزيز سمعة العراق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وإثبات قدرته على احتضان مؤتمرات دولية تصدر عنها قرارات من شأنها أن تعيد تمحور القوى الفاعلة عربيا بما يتلائم مع مصالح الشعوب".انتصار معنويوأكد الحسيني، أن "العراق سجل العراق انتصارا معنويا على الصعيد الدبلوماسي ونجح في احتضان هذا العدد المهم من رؤساء البرلمانات العربية على الرغم من وجود وجهات نظر متباينة بينهما حول مختلف القضايا، إلا أن إعلان بغداد الذي جاء في اختتام أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، أثبت قدرة العراق على العودة إلى دوره في ريادة الأمة العربية كأحد أهم اللاعبين الذين يمتلكون قوة التأثير على القرار العربي بما يحقق مصالح البلدان والشعوب العربية".واستطرد: "أكد المؤتمرون في بيانهم الختامي على دعمهم وموقفهم التضامني مع العراق، ودعم استقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وكذلك أكد البيان وقوف الدول العربية الدائم والراسخ وبكل الإمكانات إلى جانب العراقيين، محتفظين بالفضل لهذا البلد الذي لم يتردد يوما في مساندة ونصرة أي بلد عربي شقيق، بمختلف الوسائل والطرق".حضور نوعيوأوضح الحسيني، أن "الجهد الكبير والاستثنائي الذي بذله رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وحرصه على انعقاد المؤتمر في بغداد، ولما يمتلكه من علاقات متميزة مع مختلف الدول العربية ساهم بشكل فاعل في تحقيق هذا الحضور النوعي والاستثنائي من قبل رؤساء البرلمانات العربية، والذي أضاف الكثير إلى رصيد العراق الدبلوماسي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وستكون له انعكاسات مستقبلية إيجابية على مستوى التعاون في المجال الاقتصادي وقطاع الاستثمار والتبادل الثقافي والعلمي ومجالات أخرى متنوعة".ولفت الحسيني إلى أنه "كخطوة مضافة لنتائج هذا المؤتمر في تعزيز التضامن العربي هي قيام وفد من الاتحاد البرلماني العربي برئاسة السيد الحلبوسي بزيارة دمشق من أجل التضامن مع سوريا التي هي الأخرى عانت لسنوات وما زالت تعاني من العزلة عن محيطها العربي ومن وضع أمني واقتصادي متدهور".دلالات عديدةمن جانبه، يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي: "يأتي انعقاد اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد ليعطي دلالات عديدة تسعى إليها معظم الأطراف والقوى السياسية في العراق، ويمكن اعتبار الأولى منها أنها تمثل عودة عربية وحضور شعبي تعبر عنه البرلمانات العربية بعد تباعد لعقود عديدة من الزمن بسبب الأحداث التي مرت على العراق".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "والدلالة الأخرى تتمثل في بداية تكون دور ريادي جديد للعراق في مناقشة الأوضاع السياسية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المنظومة العربية، ويكون له المكانة التي تؤهله لإعادة البنية المشتركة في العلاقة مع الأشقاء العرب، وتأتي الدلالة الأخرى والتي تعني العودة للحضن والأسرة العربية، واحتضان بغداد هي الفاعل الأساسي والجوهري للمعنى الوجداني الإنساني الذي تتصف به الحضارة العراقية الأصيلة ودورها في النهضة الغربية عبر القرون الماضية".دعم سياسيوأشار العناز إلى أن "انعقاد الاجتماع الموسع للاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ34 يشكل دعم سياسي للسلطة التشريعية والسياسية في العراق، وهذا ما كان ملاحظ من الحضور الكبير والشخصيات البرلمانية والتي عبرت كلماتها عن هذا الشعور والمكانة التي أشار إليها المتحدثون للعراق، ثم أن الوفود التي ناقشت جدول الأعمال اخذت بعين الاعتبار الاتفاق المشترك مع معظم الأطروحات التي قدمها الجانب العراقي، وهذا يعني توافق مع المنظور العام الذي يعمل العراق عليه في استعادة دوره العربي".أعلن البرلمان العراقي، أن وفدا من الاتحاد البرلماني العربي توجه إلى سوريا، للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها بعد حادث الزلزال المدمر.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا".وكان الاتحاد البرلماني العربي قد أعلن أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري.كما دعا الحلبوسي، إلى أن "تتبنى الدول العربية على جميع المستويات البرلمانية والحكومية قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل".وانطلقت أمس، أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة سوريا، وحضور رؤساء البرلمانات العربية.

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