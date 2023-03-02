https://sputnikarabic.ae/20230302/القيادة-الأمريكية-الوسطى-اعترضنا-مع--البحرية-البريطانية-أسلحة-إيرانية-كانت-متجهة-إلى-اليمن-1074223442.html

القيادة الأمريكية الوسطى: اعترضنا مع البحرية البريطانية أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى اليمن

القيادة الأمريكية الوسطى: اعترضنا مع البحرية البريطانية أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى اليمن

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم الخميس، أنها "دعمت اعتراضا بحريا بريطانيا لأسلحة إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى اليمن". 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T12:33+0000

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وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، في بيان لها، إنها "دعمت البحرية البريطانية في اعتراض لسفينة إيرانية كانت محملة بأسلحة ومتجهة إلى اليمن"، على حد قولها.وأعلنت البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم، "ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج"، مرجحة توجهها إلى اليمن.وقالت البحرية الملكية البريطانية، في بيان لها، إنها "صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان، وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات"، لافتةً إلى أن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبته أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية.وجاءت هذه العملية في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما البحرية البريطانية أسلحة إيرانية في المنطقة العام الماضي.وكانت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس" كشفت، الشهر الماضي، الدولة التي تقف وراء الهجوم على السفن الثلاث في بحر العرب.وقالت "أمبري إنتليجنس"، في بيان لها، إن "أنظمة جوية مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب، وقدرت أن إيران هي من شنت الهجوم". وأضاف البيان أن "اثنتين من السفن الثلاث تملكهما إسرائيل والأخرى إماراتية".وكانت مصادر أمنية قالت إن "سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر العرب"، الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر رجحت في الوقت ذاته أن إيران تقف وراء الهجوم.وأوضحت المصادر لقناة "العربية"، أن الناقلة التي تعرضت للهجوم مملوكة للملياردير وقطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر، لكنها لم تتضرر جراء الهجوم، مشيرةً إلى أن إيران تقف وراء الهجوم.يأتي ذلك بعد أسبوعين من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وقالت السلطات الإيرانية إن "التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرقي البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230302/البحرية-البريطانية-تعلن-ضبط-صواريخ-إيرانية-في-مياه-الخليج-وترجح-توجهها-إلى-اليمن-1074205454.html

https://sputnikarabic.ae/20230121/إيران-تضبط-سفينة-تحمل-90-ألف-لتر-من-الوقود-المهرب-في-الخليج-1072552833.html

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