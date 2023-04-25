عربي
لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية
https://sputnikarabic.ae/20230425/تونس-ترسل-طائرة-نقل-عسكرية-إلى-مطار-أسوان-جنوب-مصر-لإجلاء-رعاياها-من-السودان-1076273177.html
تونس ترسل طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان جنوب مصر لإجلاء رعاياها من السودان
تونس ترسل طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان جنوب مصر لإجلاء رعاياها من السودان
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء الرعايا التونسيين الموجوديين في السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:01+0000
2023-04-25T14:01+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103650/47/1036504777_0:286:5001:3099_1920x0_80_0_0_74801ce0d2c4b58ea076fd828947d93c.jpg
ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أقلعت اليوم الثلاثاء، طائرة نقل عسكرية تونسية، وذلك من القاعدة الجوّية بالعوينة، بتونس العاصمة، في اتجاه مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء مواطنين تونسيين مقيمين بالسودان كانوا قد عبّروا عن رغبتهم في مغادرة هذا البلد بعد أحداث العنف التي اندلعت به الأسبوع الماضي.وبحسب بيان الوزارة التونسية، فمن المنتظر عودة الطائرة إلى مطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء اليوم.وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت انطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بجمهورية السودان الذين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن وذلك منذ فجر الاثنين 24 أبريل/نيسان 2023.وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: الصحة العالمية: خطر بيولوجي كبير في السودان بعد سيطرة المقاتلين على مختبر يحتوي عينات للأمراض
https://sputnikarabic.ae/20230425/مفوضية-اللاجئين-نتوقع-وصول-اللاجئين-من-السودان-إلى-100-ألف-شخص-1076270320.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103650/47/1036504777_242:0:4757:3386_1920x0_80_0_0_98fad5107f345bbb73c2c7d9c6f0235f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تونس اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

تونس ترسل طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان جنوب مصر لإجلاء رعاياها من السودان

14:01 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID / علم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء الرعايا التونسيين الموجوديين في السودان.
ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أقلعت اليوم الثلاثاء، طائرة نقل عسكرية تونسية، وذلك من القاعدة الجوّية بالعوينة، بتونس العاصمة، في اتجاه مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء مواطنين تونسيين مقيمين بالسودان كانوا قد عبّروا عن رغبتهم في مغادرة هذا البلد بعد أحداث العنف التي اندلعت به الأسبوع الماضي.
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
مفوضية اللاجئين: نتوقع وصول اللاجئين من السودان إلى 100 ألف شخص
12:39 GMT
وبحسب بيان الوزارة التونسية، فمن المنتظر عودة الطائرة إلى مطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء اليوم.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت انطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بجمهورية السودان الذين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن وذلك منذ فجر الاثنين 24 أبريل/نيسان 2023.

وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.

وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.
وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.
طالع أيضا: الصحة العالمية: خطر بيولوجي كبير في السودان بعد سيطرة المقاتلين على مختبر يحتوي عينات للأمراض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMTВоеннослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала