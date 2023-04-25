https://sputnikarabic.ae/20230425/تونس-ترسل-طائرة-نقل-عسكرية-إلى-مطار-أسوان-جنوب-مصر-لإجلاء-رعاياها-من-السودان-1076273177.html

تونس ترسل طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان جنوب مصر لإجلاء رعاياها من السودان

تونس ترسل طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان جنوب مصر لإجلاء رعاياها من السودان

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء الرعايا التونسيين الموجوديين في السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

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ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أقلعت اليوم الثلاثاء، طائرة نقل عسكرية تونسية، وذلك من القاعدة الجوّية بالعوينة، بتونس العاصمة، في اتجاه مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء مواطنين تونسيين مقيمين بالسودان كانوا قد عبّروا عن رغبتهم في مغادرة هذا البلد بعد أحداث العنف التي اندلعت به الأسبوع الماضي.وبحسب بيان الوزارة التونسية، فمن المنتظر عودة الطائرة إلى مطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء اليوم.وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت انطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بجمهورية السودان الذين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن وذلك منذ فجر الاثنين 24 أبريل/نيسان 2023.وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: الصحة العالمية: خطر بيولوجي كبير في السودان بعد سيطرة المقاتلين على مختبر يحتوي عينات للأمراض

https://sputnikarabic.ae/20230425/مفوضية-اللاجئين-نتوقع-وصول-اللاجئين-من-السودان-إلى-100-ألف-شخص-1076270320.html

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