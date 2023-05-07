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https://sputnikarabic.ae/20230507/الأسد-ورئيس-الإمارات-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والتعاون-بين-البلدين--1076769995.html
الأسد ورئيس الإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
الأسد ورئيس الإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
بحث الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، مساء اليوم الأحد، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان للرئاسة... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T19:54+0000
2023-05-07T20:10+0000
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وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أجرى الأسد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الإمارات بحثا خلاله "التطورات الإيجابية على الساحة العربية".وعبر الرئيس السوري عن تقدير بلاده "للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية".كما تناول الاتصال "العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات".وفي مارس الماضي زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجاامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة، عن "اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية".وكشف شكري، عن "اتفاق عربي بضرورة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية"، قائلا: "نرحب بكل الجهود المخلصة تجاه الأزمات التي نشأت في المنطقة والتي تراعي أبعاد الأمن القومي العربي والحفاظ على المؤسسات الشرعية".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-السورية-سوريا-العضو-المؤسس-للجامعة-العربية-تؤكد-أن-المرحلة-المقبلة-تتطلب-نهجا-عربيا-فاعلا-1076761134.html
https://sputnikarabic.ae/20230507/موسكو-ترحب-بقرار-استئناف-مشاركة-سوريا-في-أنشطة-جامعة-الدول-العربية-1076769879.html
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بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الأسد ورئيس الإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

19:54 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 20:10 GMT 07.05.2023)
© AFP 2023 / -الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي
الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / -
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بحث الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، مساء اليوم الأحد، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان للرئاسة السورية.
وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أجرى الأسد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الإمارات بحثا خلاله "التطورات الإيجابية على الساحة العربية".
وعبر الرئيس السوري عن تقدير بلاده "للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية".
كما تناول الاتصال "العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات".
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الخارجية السورية: سوريا العضو المؤسس للجامعة العربية تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا
13:46 GMT
وفي مارس الماضي زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجاامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة، عن "اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية".
وكشف شكري، عن "اتفاق عربي بضرورة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية"، قائلا: "نرحب بكل الجهود المخلصة تجاه الأزمات التي نشأت في المنطقة والتي تراعي أبعاد الأمن القومي العربي والحفاظ على المؤسسات الشرعية".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
موسكو ترحب بقرار استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية
19:44 GMT
وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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