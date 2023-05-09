https://sputnikarabic.ae/20230509/إعلام-آلاف-المستوطنين-يغادرون-منازلهم-في-غلاف-غزة-وتعطيل-المدارس-القريبة-من-القطاع-1076838482.html

إعلام: آلاف المستوطنين يغادرون منازلهم في غلاف غزة وتعطيل المدارس القريبة من القطاع

إعلام: آلاف المستوطنين يغادرون منازلهم في غلاف غزة وتعطيل المدارس القريبة من القطاع

أفادت وسائل إعلام عبرية بمغادرة آلاف المستوطنين الإسرائيليين لمنازلهم في مستوطنات غلاف غزة، على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع المسماه بـ"الدرع... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T19:17+0000

2023-05-09T19:17+0000

2023-05-09T19:19+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعد مرور حوالي 18 ساعة من الهدوء غير المعتاد من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، غادر الآلاف من المستوطنين منازلهم، تخوفا من ردود أفعال المقاومة على مستوطناتهم الواقعة في منطقة غلاف غزة.ونقلت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني عن الجيش الإسرائيلي، مطالبته رؤساء المحليات في مستوطنات غلاف غزة العمل على إبقاء المستوطنين في حالة تأهب من النيران المحتمل انطلاقها من قطاع غزة.وذكرت القناة العبرية في تقرير آخر لها، أن الحكومة الإسرائيلية قررت تعطيل الدراسة في المدارس القريبة من قطاع غزة الواقعة على مسافة 40 كيلومترا من القطاع، مع تعليمات أخرى للمستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ والمخابئ، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في منطقة مفتوحة.وفي السياق نفسه، تم إجلاء الآلاف من مستوطني سديروت، بعد ظهر اليوم، إلى فنادق في منطقة البحر الميت.وقبل قليل، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية بلاده عن تصفية ثلاثة قادة فلسطينيين في قطاع غزة، خلال عملية للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء. حيث نشر نتنياهو تغريدة جديدة له، في حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قام في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، بتصفية ثلاثة من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.وأفاد نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" لتصفية القياديين الثلاثة التابعين لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مضيفا في تغريدته، أن القياديين الثلاثة مسؤولون عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتوجيه الخلايا "الإرهابية" في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل في خضم عملية "الدرع والسهم"، وأن "الجيش الإسرائيلي سيضرب بقوة من يؤذينا".وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين. وأضافت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" وقتل خلالها اثنين من الفلسطينيين.فيما نشر الموقع العبري "مفزاك لايف"، صورة لسيارة وهي محترقة تماما، موضحا أنه تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وسقوط قتيلين خلالها.ويذكر أن نتنياهو قد اختتم، في وقت سابق من اليوم، تقييما موسعًا ثانٍ للوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي سيعقد لاحقا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية ​​جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة "حماس" في القتال.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15، منهم 4 سيدات و4 أطفال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الإسرائيلية-قضينا-على-رأس-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-ويمكننا-تكرارها-في-ساحات-أخرى-1076838072.html

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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي