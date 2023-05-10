https://sputnikarabic.ae/20230510/السودان-ملخص-حقائق-الجغرافيا-والتاريخ-والقتال-المستمر-1076869040.html

السودان... ملخص حقائق الجغرافيا والتاريخ والقتال المستمر

السودان... ملخص حقائق الجغرافيا والتاريخ والقتال المستمر

أصبح السودان على خريطة العناوين الرئيسية، بعد أن نشب الصراع المسلح في أنحاء البلاد، بين قوتين رئيسيتين هما الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، رئيس... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T11:22+0000

2023-05-10T11:22+0000

2023-05-10T11:22+0000

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ماذا يحدث في السودان بالضبط؟بعدما اشتعل النزاع في السودان، وتحديدا في العاصمة الخرطوم "سادس أكبر منطقة حضارية في أفريقيا"، تساءل كثيرون ما الذي أوصل النزاع إلى هذه النقطة، وحسب موقع "ماب اكسبلينر" تأتي 5 حقائق يجب أن نعرفها عن السودان:1- تقاسم اثنان من الجنرالات السلطة منذ انقلاب قاموا به في 2021، الأول هو الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي يقود الجيش السوداني، والثاني هو محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" ويقود قوات الدعم السريع (قوات شبه عسكرية)، وقد اعتبر تقاسم السلطة مؤقتا حتى يتم الانتقال إلى حكومة مدنية ديمقراطية، لكن بدلا من ذلك تطور الموقف إلى نزاع.2- اندلع النزاع في أنحاء السودان، منتصف شهر أبريل/ نيسان المنقضي، وأصبحت العاصمة الخرطوم هي المكان الأبرز فيه، واشتعلت النيران فوق مطار الخرطوم، وتحول المقر العسكري الرئيس في المدينة إلى منطقة مشتعلة.3- بعدما اشتعل النزاع العنيف في أكبر مدن السودان، أصبح هناك ما يشبه الهجرة الجماعية من قبل المواطنين السودانيين والأجانب، وفي مشهد درامي تم إجلاء نحو 100 شخص من السفارة الأمريكية بواسطة قوات البحرية الأمريكية على متن طائرة اتجهت إلى منطقة قرب جيبوتي.4- تم الاتفاق أكثر من مرة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به، لتستمر المعارك العنيفة.5- تصاعد مشهد تدفق اللاجئين، مما أصبح مؤكدا معه أن هذا النزاع سيؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة، خصوصا أن جيران السودان من الدول الأفريقية والعربية بات لديهم تاريخا من النزاعات الأخيرة في المنطقة، في وقت تواجه هذه المناطق مشكلة مع الأمن الغذائي.ولم تكن النزاعات غريبة عن السودان، حيث حكمها العسكريون لوقت طويل من تاريخها، ورغم أن هناك هدنة لوقف إطلاق النار، إلا أن الجنرالات يبدو أنهم في سعي إلى تأكيد سلطتهم.حقائق جغرافية ومناخيةبعيدا عن العناوين الرئيسية للنزاع الحالي في السودان، فهو ثالث أكبر دولة في أفريقية والـ 16 حول العالم.، ولذلك هناك تباين في المناخ والشكل الجغرافي في مناطق الدولة المختلفة وحدودها.يقع السودان في شمال شرق أفريقيا، أسفل مصر تحديدا، وهو ما يجعل مناخها يتغير على طول محور الشمال والجنوب، بين الجاف والاستوائي، كما أن ثلثي البلاد قاحلة أو شبه قاحلة. وهو أمر عادي في البلاد التي تشمل صحراء كبرى.وكلما اتجهنا إلى الجنوب في البلاد، زادت المساحات الخضراء، وعند النظر إلى خريطة السودان يتضح هذا الأمر بشكل كبير.ويعتبر تدفق مياه نهر النيل هو أكثر علامة مميزة تشق البلاد من جنوبها إلى شمالها، وهو موضوع خلاف بين دول السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، ومصر، حيث يتم الاعتماد عليه في الري والزراعة.كيف يتوزع السكان في مدن السودان؟يعيش في السودان أكثر من 43 مليون نسمة، كتاسع أكبر عدد للسكان في أفريقيا، ويعيش معظم السودانيين في مناطق بعينها، بينما تبقى مناطق كثيرة في الدولة غير مأهولة أو بها عدد قليل من السكان، وتقسم البلاد إلى 18 ولاية.تقع الخرطوم العاصمة، وهي أكبر المدن، في منطقة استراتيجية حيث يلتقي النيلان الأبيض والأزرق، وهي مدينة تنمو سريعا، وبها 3 مناطق رئيسية تحيط بالنهر، هي الخرطوم وشمال الخرطوم، وأم درمان، حيث يعيش حوالي 6.3 مليون نسمة.أما منطقة دارفور فهي تتكون من 5 ولايات في الغرب، وهي منطقة عانت عام 2000 من نزاع مسلح، شهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وأيضا نزوحا كبيرا، ونتج عنه في النهاية أزمة إنسانية، وكان حميدتي أحد أطراف النزاع الرئيسية حين كان يقود ميليشيات "الجنجويد" التي تم اتهامها بأنها قامت بأفعال وحشية في نزاع دارفور.وفي الشمال الغربي، وبجانب حدود السودان على البحر الأحمر، هناك بورتسودان، والتي تعتبر منطقة دخول رئيسية للبلاد، وميناء استيراد وتصدير لبضائع البلاد الرئيسية مثل القطن والسمسم والصمغ العربي، ومعادن مثل الذهب.وبما أن النزاع مستمر في المناطق السكنية، هناك عددا من الأسئلة الهامة، حول تأثير النزاع عن أنماط السكان داخل البلاد، ونزوحهم، وإذا كان سيعودون بعد نهاية الحرب أم لا.

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