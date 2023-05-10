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مقتل فلسطيني جراء قصف الطيران الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

مقتل فلسطيني جراء قصف الطيران الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

قتل شخص وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، في "قصف نفذته طائرة إسرائيلية دون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة". 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T09:47+0000

2023-05-10T09:47+0000

2023-05-10T09:47+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "المستشفى الأوروبي أعلن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس".وأكدت الوكالة أن "صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "قصف أهداف لحركة الجهاد الإسلامي جنوبي قطاع غزة". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش "استهدف خلية للجهاد الإسلامي كانت في موقع إطلاق صواريخ جنوب قطاع غزة".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدةً مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15، منهم 4 سيدات و4 أطفال.

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي