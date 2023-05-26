https://sputnikarabic.ae/20230526/البنتاغون-يطالب-كييف-بعدم-استخدام-الأسلحة-الأمريكية-في-روسيا-إسرائيل-تسقط-مسيرة-دخلت-مجالها-الجوي-1077453862.html

البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية في روسيا... إسرائيل تسقط مسيرة دخلت مجالها الجوي

البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية في روسيا... إسرائيل تسقط مسيرة دخلت مجالها الجوي

البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، ويؤكد أن الأراضي المحررة لن تعود إلى أوكرانيا، ونصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ يؤدي... 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T13:00+0000

2023-05-26T13:00+0000

2023-05-26T13:00+0000

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البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية في روسيا.. ونصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ يؤدي إلى حرب في المنطقة البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية في روسيا.. ونصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ يؤدي إلى حرب في المنطقة

أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات، وحزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلو، والأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن أفريقيا تتعرض للظلم الاقتصادي ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام المالي.مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما وأشباه الموصلات على سلم الأولويات.البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية.. ويؤكد أن الأراضي المحررة لن تعود إلى أوكرانياأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن بلاده طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية، موضحًا أنه ليس متأكدا من أن كييف استخدمت معدات وفرتها الولايات المتحدة في الهجوم على بيلغورود.واستبعد ميلي أن تحقق أوكرانيا هدفها المتمثل فيما أسماه "بإعادة أراضيها المفقودة"، مبينًا أن هدف أوكرانيا المتمثل في إعادة الأراضي الروسية المحررة، لا يبدو عسكريًا قابلاً للتحقيق على المدى القصير، وفق وصفه.كما أكد ميلي أن لا يوجد سلاح سحري يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16، مشددًا على أن الأزمة سوف تنتهي بتسوية تفاوضية.وأوضح أن طلب واشنطن من أوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية في الأراضي الروسية الهدف منه القضاء على أي ذريعة يمكن أن تستفيد منها روسيا لإدانة الولايات المتحدة لأنها مشتركة بشكل مباشر في هذه الحرب وبالتالي استهداف الأراضي الروسية قد يعطي مبررا للجانب الروسي لاستهداف قواعد أو أراضي أمريكية وهذا ما لا تريده أمريكا أن يحصل.نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ يؤدي إلى حرب في المنطقة... وإسرائيل تسقط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنانحذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من ارتكاب خطأ يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى "حرب كبرى".وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عيد تحرير الجنوب اللبناني، إن على إسرائيل ألا تخطيء التقدير لأن الوقت الحالي يختلف تماما عن السابق، موضحًا أن الحرب إذا اندلعت لن تكون مع فلسطين أو لبنان فقط.وأكد نصر الله أن معادلة الردع اليوم يحسب لها الإسرائيلي ألف حساب لأنه يعلم أن أي تصرف من قبله سيحاسب عليه في كل الساحات، مشيرًا إلى أن إسرائيل سحبت كل التهديدات التي أطلقتها في الأيام الماضية، بسبب شعور المستوطنين بالرعب وخطورة الوضع على الموسم السياحي.من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها أسقطت طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن منظوماته الجوية تابعت المسيرة منذ لحظة رصدها حتى لحظة إسقاطها.وأشار إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" أراد أن يحذر إسرائيل من أن تتبع هذه التهديدات بفعل ما تتحدث عنه إسرائيل، لأن هذا الخطأ إذا حدث فإنها ستتلقى ردا لن تقوى عليه، وهذا ما قصده حسن نصر الله.أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات... وحزب "اليسار الأخضر" يعلن دعمه لكليجدار أوغلوقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا فاز منافسه، كمال كليجدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن "المنظمات الإرهابية والشركات الأمريكية هي التي ستفوز".وحذر أردوغان في تصريحات صحفية من الوصول إلى هذا الوضع، الذي ستنتصر فيه من وصفهم بالمنظمات الإرهابية وسماسرة لندن والشركات الأمريكية، والتي لا ينبغي منحهم الفرصة، بهدف ضمان وحدة وتضامن البلاد.وفي سياق العملية الانتخابية، أعلن حزب "اليسار الأخضر" التركي الموالي للأكراد، دعمه لمرشح تحالف الأمة، كمال كليجدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية.ووفق تغريدة للحزب على تويتر، أكد أنه لن يقاطع الانتخابات وسيذهب إلى صناديق الاقتراع، خاصة وأن الحزب قد حصد 62 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل نحو 10 أيام.وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع تحالف المعارضة مع الولايات المتحدة وما سماهم أردوغان سماسرة لندن، والهدف هو تقسيم سوريا وإقامة دولة كردية، لافتا إلى أن ذلك هو ما يقصده أردوغان بالإرهاب الذي حذر منه في حال فوز كليتشدار أوغلو.الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن أفريقيا تتعرض للظلم الاقتصادي ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام الماليطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب أفريقيا، ودعم تمثيل القارة السمراء بشكل كاف في النظام المالي الدولي.وكلمة له جاءت بمناسبة يوم أفريقيا، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 25 مايو/ أيار، للاحتفاء بإنجازات منظمة الوحدة الأفريقية، شدد غوتيريش على ضرورة التعاون والتضامن من أجل النهوض بمستقبل القارة، مبينًا أن دينامية أفريقيا لا يمكن وقفها من خلال إمكاناتها المذهلة، إلا أن الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدمها حاليا.وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على أن الدول الأفريقية غير ممثلة بشكل كاف في مؤسسات الحوكمة العالمية، من مجلس الأمن الدولي إلى نظام بريتون وودز، كما يتم تجاهل احتياجاتها من تخفيف أعباء الديون والتمويل الميسر.ودعا غوتيريش إلى تمثيل القارة على أعلى مستوى في النظام المالي الدولي، مشيرًا إلى أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف تحويل نماذج أعمالها والاستفادة من الأموال لاجتذاب تمويل خاص ضخم بتكلفة معقولة للبلدان النامية.وذكر أن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات التي أشار إليها الأمين العام بشكل ضمني، من بينها قضية التصحر والتداعيات الاقتصادية لأزمة الإرهاب وأزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، والمسألة الأهم هى قضية الديون التي تعاني منها القارة وأخيراً قضية الأمن الغذائي.مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما... وأشباه الموصلات على سلم الأولوياتعقدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، لقاء مع نظيرها الصيني، وانغ وينتاو، في واشنطن، لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين ضد الشركات الأمريكية العاملة في الصين.بيان وزارة الخارجية الأمريكية أوضح أن المباحثات تضمنت النظر في المناخ العام لكلا البلدين للتجارة والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل، كما تطرقت الوزيرة رايموندو إلى مخاوف بلادها بشأن الموجة الأخيرة من الإجراءات التي اتخذتها الصين ضد الشركات الأمريكية.من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن وانغ، أعرب عن مخاوفه بشأن السياسة الأمريكية بشأن أشباه الموصلات وإجراءات الرقابة على الصادرات ضد الصين.ولفت البيان الصيني إلى أن "تخوف الصين من السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية تجاهها"، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على إنشاء قنوات اتصال للحفاظ على التفاعل وتعزيزه في قضايا اقتصادية وتجارية محددة.وأضاف أن التنازلات المطلوبة قد تكون في شكل فك نزاع أو فض اشتباك وليس شيئا آخر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد في موضع من يملي شروطا أو تفرض هيمنة، لذلك هي تسعى إلى منع توتر أو صراع مع الصين.

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