كوريا الشمالية ليست وحدها…7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
© AFP 2023 / ANDY WONGصواريخ باليستية صينية
© AFP 2023 / ANDY WONG
تصدرت تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، التي أجرتها اليوم الأربعاء، عناوين وسائل الإعلام العالمية، بعدما سجلت رقما قياسيا فيما يتعلق بزمن تحليق الصاروخ الذي استمر في الجو لمدة 74 دقيقة.
ورغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي أوضح أن عام 2023، شهد 21 اختبارا صاروخيا أجرتها 7 دول حول العالم هي:
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
فرنسا
روسيا
الصين
الهند
إيران
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصواريخ باليستية كورية شمالية
صواريخ باليستية كورية شمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
وفيما يلي تسلسل زمني للتجارب الصاروخية التي شهدها العالم، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، ويشمل ذلك بيونغ يانغ، التي أجرت وحدها نحو 60 في المئة من التجارب الصاروخية في العالم هذا العام.
19 أبريل, 18:05 GMT
1.الأول من يناير: أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى.
2.18 فبراير/ شباط: اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هاوسونغ - 15" ضمن تدريب مفاجئ لاختبار قدراتها على استخدام الصواريخ المحمولة، على مركبات لشن هجمات نووية مضادة.
3.24 فبراير: أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ مجنحة بعيدة المدى لاختبار قدراتها على تنفيذ هجمات مضادة ضد الأعداء باستخدام هذا النوع من الصواريخ.
4.25 فبراير: اختبرت الصين صاروخا فرط صوتي من طراز "دي إف - 27" يمكنه اختراق درع الدفاع الصاروخي الأمريكي، وتم الكشف عن تجربة الصاروخ الصيني لاحقا، في وثائق البنتاغون المسربة في أبريل الماضي.
5.3 مارس/ أذار: أطلقت غواصة روسية صاروخا مجنحا من طراز "كاليبار" وأصاب هدفا أرضيا على بعد ألف كيلومتر من موقعها، خلال تدريبات عسكرية في بحر اليابان.
6.5 مارس: نجحت الهند في اختبار صاروخ مجنح من طراز "براموس" من مدمرة تحمل صواريخ موجهة تابعة لقواتها البحرية.
7.9 مارس: أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ قصيرة المدى.
8.12 مارس: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا مجنحا استراتيجيا من إحدى غواصاتها في بحر اليابان الشرقي.
9.14 مارس: أطلقت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى بالتزامن مع مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
10.16 مارس: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من طراز "هاوسونغ - 17" محمولة على مركبة.
11.19 مارس: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه سواحلها الشرقية.
12.27 مارس: أطلقت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه سواحلها الشرقية.
13.12 أبريل/ نيسان: أطلقت روسيا صاروخا باليستيا عابرا للقارات أصاب هدفه الأرضي في كازاخستان، بنجاح.
14.13 أبريل: قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، التي يمكن إطلاقها بسرعة أكبر مقارنة بترسانتها الموجودة مسبقا، وقال خبراء إن الصاروخ الجديد يستخدم الوقود الصلب، وأن هذا الأمر يمثل علامة فارقة في تنامي القوة النووية لبيونغ يانغ.
15.19 أبريل: أجرت الولايات المتحدة الأمريكية تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3".
16.24 أبريل: اختبرت الهند نظاما صاروخيا دفاعيا مضاد للصواريخ الباليستية تم إطلاقه من البحر.
17.24 أبريل: اختبرت فرنسا صاروخا باليستيا من طراز "إم - 51" تم إطلاقه من غواصة نووية.
18.8 مايو/ أيار: اختبرت إيران صاروخا موجها من طراز "فجر - 5" يمكنه حمل رأس نووي حراري.
19.25 مايو: اختبرت إيران صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
20.15 يونيو/ حزيران: اختبرت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
21.12 يوليو/ تموز: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يعتقد خبراء أنه عابر للقارات.
11 أبريل, 21:16 GMT
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023، وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.
5 يناير 2022, 10:43 GMT
كما تشير أيضا إلى أن روسيا أجرت تجربتين إحداهما لصاروخ مجنح والأخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات، بينما اختبرت الهند صاروخا مجنحا وآخر مضادا للصواريخ الباليستية.
إضافة إلى ذلك أجرت إيران تجربتين صاروخيتين، بينما أجرت فرنسا تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية، وأجرت الصين تجربة لصاروخ فرط صوتي.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي، الذي تم إطلاقه صباح اليوم، استغرقت 74 دقيقة، مشيرة إلى أنها الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها بيونغ يانغ.
كما لفتت إلى أن الصاروخ حلق على ارتفاع وصل لـ 6000 كيلومتر (3728 ميلا)، وامتد مداه لمسافة 1000 كيلومتر، ويعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.
© Sputnik / منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
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