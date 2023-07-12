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https://sputnikarabic.ae/20230712/كوريا-الشمالية-ليست-وحدها7-دول-تجري-21-تجربة-صاروخية-في-2023-1078994805.html
كوريا الشمالية ليست وحدها…7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
كوريا الشمالية ليست وحدها…7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
تصدرت تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، التي أجرتها اليوم الأربعاء، عناوين وسائل الإعلام العالمية، بعدما سجلت رقما قياسيا فيما يتعلق بزمن تحليق الصاروخ الذي... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:46+0000
2023-07-12T13:46+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أخبار إيران
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ورغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي أوضح أن عام 2023، شهد 21 اختبارا صاروخيا أجرتها 7 دول حول العالم هي:وفيما يلي تسلسل زمني للتجارب الصاروخية التي شهدها العالم، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، ويشمل ذلك بيونغ يانغ، التي أجرت وحدها نحو 60 في المئة من التجارب الصاروخية في العالم هذا العام.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023، وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.كما تشير أيضا إلى أن روسيا أجرت تجربتين إحداهما لصاروخ مجنح والأخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات، بينما اختبرت الهند صاروخا مجنحا وآخر مضادا للصواريخ الباليستية.إضافة إلى ذلك أجرت إيران تجربتين صاروخيتين، بينما أجرت فرنسا تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية، وأجرت الصين تجربة لصاروخ فرط صوتي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي، الذي تم إطلاقه صباح اليوم، استغرقت 74 دقيقة، مشيرة إلى أنها الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها بيونغ يانغ.كما لفتت إلى أن الصاروخ حلق على ارتفاع وصل لـ 6000 كيلومتر (3728 ميلا)، وامتد مداه لمسافة 1000 كيلومتر، ويعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.
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https://sputnikarabic.ae/20230411/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1075806959.html
https://sputnikarabic.ae/20220105/إطلاق-أول-صاروخ-في-2022-ما-هي-قدرات-كوريا-الشمالية-الصاروخية؟-1054962833.html
https://sputnikarabic.ae/20230712/صاروخ-كوريا-الشمالية-يحطم-الرقم-القياسي-لأطول-رحلة-صاروخية-من-نوعها--1078971760.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار الهند اليوم, أخبار فرنسا , أخبار إيران, إيران
رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار الهند اليوم, أخبار فرنسا , أخبار إيران, إيران

كوريا الشمالية ليست وحدها…7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023

13:46 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / ANDY WONGصواريخ باليستية صينية
صواريخ باليستية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / ANDY WONG
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تصدرت تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، التي أجرتها اليوم الأربعاء، عناوين وسائل الإعلام العالمية، بعدما سجلت رقما قياسيا فيما يتعلق بزمن تحليق الصاروخ الذي استمر في الجو لمدة 74 دقيقة.
ورغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي أوضح أن عام 2023، شهد 21 اختبارا صاروخيا أجرتها 7 دول حول العالم هي:
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
فرنسا
روسيا
الصين
الهند
إيران
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصواريخ باليستية كورية شمالية
صواريخ باليستية كورية شمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
صواريخ باليستية كورية شمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
وفيما يلي تسلسل زمني للتجارب الصاروخية التي شهدها العالم، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، ويشمل ذلك بيونغ يانغ، التي أجرت وحدها نحو 60 في المئة من التجارب الصاروخية في العالم هذا العام.
صاروخ أمريكي من طراز بيرشينغ 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
الجيش الأمريكي يجري عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي
19 أبريل, 18:05 GMT
1.
الأول من يناير: أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى.
2.
18 فبراير/ شباط: اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هاوسونغ - 15" ضمن تدريب مفاجئ لاختبار قدراتها على استخدام الصواريخ المحمولة، على مركبات لشن هجمات نووية مضادة.
3.
24 فبراير: أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ مجنحة بعيدة المدى لاختبار قدراتها على تنفيذ هجمات مضادة ضد الأعداء باستخدام هذا النوع من الصواريخ.
4.
25 فبراير: اختبرت الصين صاروخا فرط صوتي من طراز "دي إف - 27" يمكنه اختراق درع الدفاع الصاروخي الأمريكي، وتم الكشف عن تجربة الصاروخ الصيني لاحقا، في وثائق البنتاغون المسربة في أبريل الماضي.
5.
3 مارس/ أذار: أطلقت غواصة روسية صاروخا مجنحا من طراز "كاليبار" وأصاب هدفا أرضيا على بعد ألف كيلومتر من موقعها، خلال تدريبات عسكرية في بحر اليابان.
6.
5 مارس: نجحت الهند في اختبار صاروخ مجنح من طراز "براموس" من مدمرة تحمل صواريخ موجهة تابعة لقواتها البحرية.
7.
9 مارس: أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ قصيرة المدى.
8.
12 مارس: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا مجنحا استراتيجيا من إحدى غواصاتها في بحر اليابان الشرقي.
9.
14 مارس: أطلقت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى بالتزامن مع مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
10.
16 مارس: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من طراز "هاوسونغ - 17" محمولة على مركبة.
11.
19 مارس: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه سواحلها الشرقية.
12.
27 مارس: أطلقت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه سواحلها الشرقية.
13.
12 أبريل/ نيسان: أطلقت روسيا صاروخا باليستيا عابرا للقارات أصاب هدفه الأرضي في كازاخستان، بنجاح.
14.
13 أبريل: قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، التي يمكن إطلاقها بسرعة أكبر مقارنة بترسانتها الموجودة مسبقا، وقال خبراء إن الصاروخ الجديد يستخدم الوقود الصلب، وأن هذا الأمر يمثل علامة فارقة في تنامي القوة النووية لبيونغ يانغ.
15.
19 أبريل: أجرت الولايات المتحدة الأمريكية تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيوتمان 3".
16.
24 أبريل: اختبرت الهند نظاما صاروخيا دفاعيا مضاد للصواريخ الباليستية تم إطلاقه من البحر.
17.
24 أبريل: اختبرت فرنسا صاروخا باليستيا من طراز "إم - 51" تم إطلاقه من غواصة نووية.
18.
8 مايو/ أيار: اختبرت إيران صاروخا موجها من طراز "فجر - 5" يمكنه حمل رأس نووي حراري.
19.
25 مايو: اختبرت إيران صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
20.
15 يونيو/ حزيران: اختبرت كوريا الشمالية اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
21.
12 يوليو/ تموز: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يعتقد خبراء أنه عابر للقارات.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
وزارة الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
11 أبريل, 21:16 GMT
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023، وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
إطلاق أول صاروخ في 2022... ما هي قدرات كوريا الشمالية الصاروخية؟
5 يناير 2022, 10:43 GMT
كما تشير أيضا إلى أن روسيا أجرت تجربتين إحداهما لصاروخ مجنح والأخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات، بينما اختبرت الهند صاروخا مجنحا وآخر مضادا للصواريخ الباليستية.
إضافة إلى ذلك أجرت إيران تجربتين صاروخيتين، بينما أجرت فرنسا تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية، وأجرت الصين تجربة لصاروخ فرط صوتي.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
صاروخ كوريا الشمالية يحطم الرقم القياسي لأطول رحلة صاروخية من نوعها
04:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي، الذي تم إطلاقه صباح اليوم، استغرقت 74 دقيقة، مشيرة إلى أنها الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها بيونغ يانغ.
كما لفتت إلى أن الصاروخ حلق على ارتفاع وصل لـ 6000 كيلومتر (3728 ميلا)، وامتد مداه لمسافة 1000 كيلومتر، ويعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.
© Sputnik / منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية إر إس-24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
© Sputnik /
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