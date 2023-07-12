https://sputnikarabic.ae/20230712/كوريا-الشمالية-ليست-وحدها7-دول-تجري-21-تجربة-صاروخية-في-2023-1078994805.html

كوريا الشمالية ليست وحدها…7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023

كوريا الشمالية ليست وحدها…7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023

تصدرت تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، التي أجرتها اليوم الأربعاء، عناوين وسائل الإعلام العالمية، بعدما سجلت رقما قياسيا فيما يتعلق بزمن تحليق الصاروخ الذي... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T13:46+0000

2023-07-12T13:46+0000

2023-07-12T13:46+0000

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ورغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، حسبما ذكر موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي أوضح أن عام 2023، شهد 21 اختبارا صاروخيا أجرتها 7 دول حول العالم هي:وفيما يلي تسلسل زمني للتجارب الصاروخية التي شهدها العالم، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، ويشمل ذلك بيونغ يانغ، التي أجرت وحدها نحو 60 في المئة من التجارب الصاروخية في العالم هذا العام.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023، وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.كما تشير أيضا إلى أن روسيا أجرت تجربتين إحداهما لصاروخ مجنح والأخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات، بينما اختبرت الهند صاروخا مجنحا وآخر مضادا للصواريخ الباليستية.إضافة إلى ذلك أجرت إيران تجربتين صاروخيتين، بينما أجرت فرنسا تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية، وأجرت الصين تجربة لصاروخ فرط صوتي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي، الذي تم إطلاقه صباح اليوم، استغرقت 74 دقيقة، مشيرة إلى أنها الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها بيونغ يانغ.كما لفتت إلى أن الصاروخ حلق على ارتفاع وصل لـ 6000 كيلومتر (3728 ميلا)، وامتد مداه لمسافة 1000 كيلومتر، ويعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

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https://sputnikarabic.ae/20220105/إطلاق-أول-صاروخ-في-2022-ما-هي-قدرات-كوريا-الشمالية-الصاروخية؟-1054962833.html

https://sputnikarabic.ae/20230712/صاروخ-كوريا-الشمالية-يحطم-الرقم-القياسي-لأطول-رحلة-صاروخية-من-نوعها--1078971760.html

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رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار الهند اليوم, أخبار فرنسا , أخبار إيران, إيران