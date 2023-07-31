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https://sputnikarabic.ae/20230731/أول-تدريب-مشترك-بينهما-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-1079627502.html
أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية
أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 3 آلاف طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة الـ19 عالميا بأكثر من 560 طائرة حربية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T14:47+0000
2023-07-31T14:56+0000
رصد عسكري
الصين
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وأصبحت الصين تمتلك قاعدة صناعات عسكرية في مجال الطائرات الحربية المأهولة والمسيّرة على السواء، وحققت رواجا عالميا كبيرا لأنها تلبي احتياجات الجيوش النامية من الأسلحة المتطورة بتكلفة أقل مقارنة بالطائرات الغربية.ورغم أن الإمارات العربية المتحدة لم تصل إلى مستوى التصنيع العسكري الصيني، إلا أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وخاصة في مجال الطائرات المسيّرة بجميع أنواعها، وأصبحت ضمن أكثر الدول تقدما في هذا المجال.وأعلنت الدولتان إطلاق تدريب جوي مشترك، في أغسطس/ آب المقبل، لتبادل الخبرات في مجال الطيران الحربي واختبار الجاهزية القتالية للطيارين وطائراتهم.القوات الجوية الصينيةتمتلك الصين 3 آلاف و166 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:وتضم قوة المروحيات الصينية التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا 281 مروحية هجومية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.القوات الجوية الإماراتيةتمتلك الإمارات 565 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 19 عالميا وتضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية التي تصنف في المرتبة الـ17 عالميا تضم 30 مروحية هجومية.وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان أول تدريب جوي مشترك بينهما، في أغسطس/ آب المقبل، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".ولفتت الوكالة إلى أن التدريب الذي يحمل اسم "فالكون شيلد 2023"، سيقام في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال غربي الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/لماذا-يخشى-الغرب-مواجهة-سو-57-الروسية-الخارقة-1079562181.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/تظهر-قدرة-غير-مسبوقة-على-المناورة-معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---20-1068181458.html
https://sputnikarabic.ae/20221228/3-دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-في-العالم-1071697921.html
https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-تجريان-أول-تدريب-مشترك-1079610033.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية

14:47 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 14:56 GMT 31.07.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryبعض الأسلحة المعروضة في الجناح الصيني في "آيدكس 2023" في أبوظبي
بعض الأسلحة المعروضة في الجناح الصيني في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 3 آلاف طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة الـ19 عالميا بأكثر من 560 طائرة حربية.
وأصبحت الصين تمتلك قاعدة صناعات عسكرية في مجال الطائرات الحربية المأهولة والمسيّرة على السواء، وحققت رواجا عالميا كبيرا لأنها تلبي احتياجات الجيوش النامية من الأسلحة المتطورة بتكلفة أقل مقارنة بالطائرات الغربية.
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
لماذا يخشى الغرب مواجهة "سو-57" الروسية الخارقة؟
أمس, 10:44 GMT
ورغم أن الإمارات العربية المتحدة لم تصل إلى مستوى التصنيع العسكري الصيني، إلا أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وخاصة في مجال الطائرات المسيّرة بجميع أنواعها، وأصبحت ضمن أكثر الدول تقدما في هذا المجال.
وأعلنت الدولتان إطلاق تدريب جوي مشترك، في أغسطس/ آب المقبل، لتبادل الخبرات في مجال الطيران الحربي واختبار الجاهزية القتالية للطيارين وطائراتهم.
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
تظهر قدرة غير مسبوقة على المناورة... معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 20"
24 سبتمبر 2022, 15:48 GMT

القوات الجوية الصينية

تمتلك الصين 3 آلاف و166 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:

ألف و199 مقاتلة.
371 طائرة هجومية.
288 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة.
397 طائرة تدريب.
112 طائرة مهام خاصة.
4 طائرات تزود بالوقود في الجو.
913 مروحية.
وتضم قوة المروحيات الصينية التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا 281 مروحية هجومية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
3 دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية في العالم
28 ديسمبر 2022, 12:55 GMT

القوات الجوية الإماراتية

تمتلك الإمارات 565 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 19 عالميا وتضم:

99 مقاتلة.
20 طائرة هجومية.
99 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة.
157 طائرة تدريب.
25 طائرة مهام خاصة.
3 طائرات تزود بالوقود في الجو.
222 مروحية.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية التي تصنف في المرتبة الـ17 عالميا تضم 30 مروحية هجومية.
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
القوات الجوية الصينية والإماراتية تجريان أول تدريب مشترك
11:14 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان أول تدريب جوي مشترك بينهما، في أغسطس/ آب المقبل، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".
ولفتت الوكالة إلى أن التدريب الذي يحمل اسم "فالكون شيلد 2023"، سيقام في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال غربي الصين.
© Sputnikمعلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
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