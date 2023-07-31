https://sputnikarabic.ae/20230731/أول-تدريب-مشترك-بينهما-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-1079627502.html
أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية
أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 3 آلاف طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة الـ19 عالميا بأكثر من 560 طائرة حربية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T14:47+0000
2023-07-31T14:47+0000
2023-07-31T14:56+0000
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وأصبحت الصين تمتلك قاعدة صناعات عسكرية في مجال الطائرات الحربية المأهولة والمسيّرة على السواء، وحققت رواجا عالميا كبيرا لأنها تلبي احتياجات الجيوش النامية من الأسلحة المتطورة بتكلفة أقل مقارنة بالطائرات الغربية.ورغم أن الإمارات العربية المتحدة لم تصل إلى مستوى التصنيع العسكري الصيني، إلا أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وخاصة في مجال الطائرات المسيّرة بجميع أنواعها، وأصبحت ضمن أكثر الدول تقدما في هذا المجال.وأعلنت الدولتان إطلاق تدريب جوي مشترك، في أغسطس/ آب المقبل، لتبادل الخبرات في مجال الطيران الحربي واختبار الجاهزية القتالية للطيارين وطائراتهم.القوات الجوية الصينيةتمتلك الصين 3 آلاف و166 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:وتضم قوة المروحيات الصينية التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا 281 مروحية هجومية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.القوات الجوية الإماراتيةتمتلك الإمارات 565 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 19 عالميا وتضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية التي تصنف في المرتبة الـ17 عالميا تضم 30 مروحية هجومية.وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان أول تدريب جوي مشترك بينهما، في أغسطس/ آب المقبل، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".ولفتت الوكالة إلى أن التدريب الذي يحمل اسم "فالكون شيلد 2023"، سيقام في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال غربي الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/لماذا-يخشى-الغرب-مواجهة-سو-57-الروسية-الخارقة-1079562181.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/تظهر-قدرة-غير-مسبوقة-على-المناورة-معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---20-1068181458.html
https://sputnikarabic.ae/20221228/3-دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-في-العالم-1071697921.html
https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-تجريان-أول-تدريب-مشترك-1079610033.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار
أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية
14:47 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 14:56 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 3 آلاف طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة الـ19 عالميا بأكثر من 560 طائرة حربية.
وأصبحت الصين تمتلك قاعدة صناعات عسكرية في مجال الطائرات الحربية المأهولة والمسيّرة على السواء، وحققت رواجا عالميا كبيرا لأنها تلبي احتياجات الجيوش النامية من الأسلحة المتطورة بتكلفة أقل مقارنة بالطائرات الغربية.
ورغم أن الإمارات العربية المتحدة لم تصل إلى مستوى التصنيع العسكري الصيني
، إلا أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وخاصة في مجال الطائرات المسيّرة بجميع أنواعها، وأصبحت ضمن أكثر الدول تقدما في هذا المجال.
وأعلنت الدولتان إطلاق تدريب جوي مشترك، في أغسطس/ آب المقبل، لتبادل الخبرات في مجال الطيران الحربي واختبار الجاهزية القتالية للطيارين وطائراتهم.
24 سبتمبر 2022, 15:48 GMT
القوات الجوية الصينية
تمتلك الصين 3 آلاف و166 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:
288 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة.
4 طائرات تزود بالوقود في الجو.
وتضم قوة المروحيات الصينية التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا 281 مروحية هجومية، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
28 ديسمبر 2022, 12:55 GMT
القوات الجوية الإماراتية
تمتلك الإمارات 565 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 19 عالميا وتضم:
99 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة.
3 طائرات تزود بالوقود في الجو.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية التي تصنف في المرتبة الـ17 عالميا تضم 30 مروحية هجومية.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان أول تدريب جوي
مشترك بينهما، في أغسطس/ آب المقبل، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".
ولفتت الوكالة إلى أن التدريب الذي يحمل اسم "فالكون شيلد 2023"، سيقام في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال غربي الصين.