https://sputnikarabic.ae/20230731/أول-تدريب-مشترك-بينهما-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-والإماراتية-1079627502.html

أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية

أول تدريب مشترك بينهما... معلومات عن القوات الجوية الصينية والإماراتية

تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 3 آلاف طائرة حربية، بينما تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة الـ19 عالميا بأكثر من 560 طائرة حربية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T14:47+0000

2023-07-31T14:47+0000

2023-07-31T14:56+0000

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وأصبحت الصين تمتلك قاعدة صناعات عسكرية في مجال الطائرات الحربية المأهولة والمسيّرة على السواء، وحققت رواجا عالميا كبيرا لأنها تلبي احتياجات الجيوش النامية من الأسلحة المتطورة بتكلفة أقل مقارنة بالطائرات الغربية.ورغم أن الإمارات العربية المتحدة لم تصل إلى مستوى التصنيع العسكري الصيني، إلا أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وخاصة في مجال الطائرات المسيّرة بجميع أنواعها، وأصبحت ضمن أكثر الدول تقدما في هذا المجال.وأعلنت الدولتان إطلاق تدريب جوي مشترك، في أغسطس/ آب المقبل، لتبادل الخبرات في مجال الطيران الحربي واختبار الجاهزية القتالية للطيارين وطائراتهم.القوات الجوية الصينيةتمتلك الصين 3 آلاف و166 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 3 عالميا وتضم:وتضم قوة المروحيات الصينية التي تصنف في المرتبة الثالثة عالميا 281 مروحية هجومية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.القوات الجوية الإماراتيةتمتلك الإمارات 565 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 19 عالميا وتضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية التي تصنف في المرتبة الـ17 عالميا تضم 30 مروحية هجومية.وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الصينية والإماراتية ستجريان أول تدريب جوي مشترك بينهما، في أغسطس/ آب المقبل، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".ولفتت الوكالة إلى أن التدريب الذي يحمل اسم "فالكون شيلد 2023"، سيقام في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، شمال غربي الصين.

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