https://sputnikarabic.ae/20230823/باحث-في-العلاقات-الدولية-لـسبوتنيك-بريكس-بدأت-أولى-خطوات-هدم-عرش-الدولار-الأمريكي-1080358777.html

باحث في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": "بريكس" بدأت أولى خطوات هدم عرش الدولار الأمريكي

باحث في العلاقات الدولية لـ"سبوتنيك": "بريكس" بدأت أولى خطوات هدم عرش الدولار الأمريكي

قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن قادة مجموعة "بريكس" التي تضم 5 اقتصادات ناشئة، وضعوا خلال قمتهم في جنوب إفريقيا، ملف... 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T15:18+0000

2023-08-23T15:18+0000

2023-08-23T15:18+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن هذه القمة بدأت رحلة التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية العالمية، وتمثل تلك الخطوة أولى مراحل نهاية التعامل بالدولار الأمريكي الذي يهيمن على الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة، حيث تتطلع العديد من دول العالم إلى الانضمام لـ"بريكس" للاستفادة من الوضع الاقتصادي والسياسي الجديد في العالم، كالأسواق والاستثمارات الجديدة.وأوضح الديب، أن الكرة الأرضية علي أعتاب عالم متعدد الأقطاب، حيث تقدمت 23 دولة حتى الآن بطلبات رسمية للانضمام من أصل 40 دولة تبدي رغبتها للانضمام إلى مجموعة بريكس، ومن الدول التي طلبت الانضمام إلى "بريكس" رسميا هي الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.وأشار الباحث في العلاقات الدولية، إلى أهمية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس التي تعقد في جنوب أفريقيا والتي أكد فيها أن خطوات التخلي عن الدولار لا رجوع فيها.ويكمل الديب، مجموعة بريكس تهدف إلي التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية، موضحا أن بريكس عقدت أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي، قبل أن تطلق بنك التنمية الجديد عام 2015 ويضم دولا أخرى.ولفت الباحث في العلاقات الدولية، إلى أنه وفق المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ15 لدول "بريكس"، ونظرا للمصالح المتزايدة، فإن الأعضاء المؤسسين على استعداد لفتح أبواب المجموعة لتوسيع عضويتها، وسيطلق عليها اسم "بريكس بلس" أو "بريكس +"، على غرار مجموعة "أوبك بلس"، حيث تمثل المجموعة نحو 56.65 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي 40 % من سكان العالم و26 % من الاقتصاد العالمي.وذكر الديب، أن بريكس نجحت في إنشاء بنك جديد، وتسعى لتدشين عملة جديدة وموحدة، مضيفا أن أفريقيا ستكون أبرز الرابحين من التكتل.وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بأن مجموعة "بريكس" تفوقت على مجموعة السبع اقتصاديا، مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب، فيما أيد الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع مجموعة "بريكس"، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد وزرائه في منتدى أعمال "بريكس" في جوهانسبرغ أمس الثلاثاء.وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس، القمة الخامسة عشر للمنظمة، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230823/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-يجب-العمل-على-تأمين-سلاسل-التوريد-1080348923.html

https://sputnikarabic.ae/20230822/دا-سيلفا-مجموعة-بريكس-تخطت-الإمكانات-الاقتصادية-لمجموعة-السبع--1080333004.html

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