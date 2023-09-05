تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
12:01 GMT 05.09.2023
أبلغ عمدة مدينة دونيتسك وكالة "سبوتنيك" عن سقوط قذائف أوكرانية في أراضي حديقة الثقافة والترفيه في منطقة كييفسكي في المدينة.
11:45 GMT 05.09.2023
حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالسجن 25 عاما على عسكري أوكراني بتهمة اغتصاب إحدى سكان ماريوبول وقتل زوجها.
11:24 GMT 05.09.2023
أفاد مكتب المدعي العام في جمهورية دوينستك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" أن "المحكمة العليا في الجمهورية صادقت على قرار السجن مدى الحياة على جندي من مشاة البحرية الأوكرانية قتل 14 مدنيا".
11:07 GMT 05.09.2023
خبير: القوات الروسية تنظم فخاً تكتيكياً في رابوتينو وتلحق هزيمة كبرى بصفوف العدو
أكد رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، المحلل العسكري إيغور كوروتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نظمت فخاً تكتيكياً للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، بقاطعة زابوروجيا، ما أدى إلى استنزاف كبير للقدرات القتالية للعدو.
وقال كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن القوات الروسية تستنزف قدرات العدو النارية إلى أقصى حد، بما فيها تنظيم أنواع مختلفة من الفخاخ التكتيكية ذات التأثير المدمر".
11:06 GMT 05.09.2023
شويغو: الطيران العسكري نقل 367 ألف عسكري وأكثر من 2700 قطعة عسكرية منذ بداية العمليات
11:06 GMT 05.09.2023
شويغو: القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم أهدافًا مدنية في محاولة لإخفاء فشل "الهجوم المضاد"
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تهاجم أهدافاً مدنية، وتستعرض الهجمات الإرهابية على أنها انتصارات عسكرية، في محاولة للتغطية على فشل "الهجوم المضاد".
وقال شويغو، خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع عبر تقنية الفيديو: "في محاولة لإخفاء فشل الهجوم المضاد، يهاجم المسلحون الأوكرانيون أهدافًا مدنية ويصورون هذه الهجمات على أنها انتصارات عسكرية".
11:05 GMT 05.09.2023
11:05 GMT 05.09.2023
09:38 GMT 05.09.2023
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06:23 GMT 05.09.2023
05:46 GMT 05.09.2023
05:46 GMT 05.09.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل كييف لارتكاب عمل إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي روسيا، حيث تم تدمير الطائرة المسيرة فوق مقاطعة كالوجا الروسية.
05:45 GMT 05.09.2023
قصفت القوات الأوكرانية خلال يوم أمس الاثنين، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 37 مرة، حيث أطلقت 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وفقًا لبيان صادر عن ممثلية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.