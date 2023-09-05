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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1080706701.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:01+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

12:01 GMT 05.09.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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12:01 GMT 05.09.2023
أبلغ عمدة مدينة دونيتسك وكالة "سبوتنيك" عن سقوط قذائف أوكرانية في أراضي حديقة الثقافة والترفيه في منطقة كييفسكي في المدينة.
11:45 GMT 05.09.2023
حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالسجن 25 عاما على عسكري أوكراني بتهمة اغتصاب إحدى سكان ماريوبول وقتل زوجها.
11:24 GMT 05.09.2023
أفاد مكتب المدعي العام في جمهورية دوينستك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" أن "المحكمة العليا في الجمهورية صادقت على قرار السجن مدى الحياة على جندي من مشاة البحرية الأوكرانية قتل 14 مدنيا".
11:07 GMT 05.09.2023
خبير: القوات الروسية تنظم فخاً تكتيكياً في رابوتينو وتلحق هزيمة كبرى بصفوف العدو
أكد رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، المحلل العسكري إيغور كوروتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نظمت فخاً تكتيكياً للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، بقاطعة زابوروجيا، ما أدى إلى استنزاف كبير للقدرات القتالية للعدو.
وقال كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن القوات الروسية تستنزف قدرات العدو النارية إلى أقصى حد، بما فيها تنظيم أنواع مختلفة من الفخاخ التكتيكية ذات التأثير المدمر".
11:06 GMT 05.09.2023
شويغو: الطيران العسكري نقل 367 ألف عسكري وأكثر من 2700 قطعة عسكرية منذ بداية العمليات
11:06 GMT 05.09.2023
شويغو: القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم أهدافًا مدنية في محاولة لإخفاء فشل "الهجوم المضاد"
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تهاجم أهدافاً مدنية، وتستعرض الهجمات الإرهابية على أنها انتصارات عسكرية، في محاولة للتغطية على فشل "الهجوم المضاد".
وقال شويغو، خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع عبر تقنية الفيديو: "في محاولة لإخفاء فشل الهجوم المضاد، يهاجم المسلحون الأوكرانيون أهدافًا مدنية ويصورون هذه الهجمات على أنها انتصارات عسكرية".
11:05 GMT 05.09.2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
إعلام: رغبة زيلينسكي بمواصلة الصراع "المأساوي" تزعج أمريكا
09:34 GMT
11:05 GMT 05.09.2023
روستم أوميروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
وسائل إعلام تركية تصف وزير الدفاع الأوكراني الجديد بالدمية في يد أمريكا
10:27 GMT
09:38 GMT 05.09.2023
09:27 GMT 05.09.2023
09:26 GMT 05.09.2023
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"
09:04 GMT
09:25 GMT 05.09.2023
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
07:50 GMT
06:23 GMT 05.09.2023
05:46 GMT 05.09.2023
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تفير كانت متجهة نحو العاصمة
03:00 GMT
05:46 GMT 05.09.2023
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل كييف لارتكاب عمل إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي روسيا، حيث تم تدمير الطائرة المسيرة فوق مقاطعة كالوجا الروسية.
05:45 GMT 05.09.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 37 مرة خلال اليوم الماضي
قصفت القوات الأوكرانية خلال يوم أمس الاثنين، أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 37 مرة، حيث أطلقت 110 أنواع مختلفة من الذخائر، وفقًا لبيان صادر عن ممثلية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
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