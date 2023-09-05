تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

خبير: القوات الروسية تنظم فخاً تكتيكياً في رابوتينو وتلحق هزيمة كبرى بصفوف العدو

أكد رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، المحلل العسكري إيغور كوروتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نظمت فخاً تكتيكياً للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، بقاطعة زابوروجيا، ما أدى إلى استنزاف كبير للقدرات القتالية للعدو.

وقال كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن القوات الروسية تستنزف قدرات العدو النارية إلى أقصى حد، بما فيها تنظيم أنواع مختلفة من الفخاخ التكتيكية ذات التأثير المدمر".