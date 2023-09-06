https://sputnikarabic.ae/20230906/قطر-تعلن-عن-زيارة-مرتقبة-لرئيس-مجلس-السيادة-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان-للدوحة-1080757984.html

قطر تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان وتنفي تلقيها طلبا للوساطة في الأزمة

قطر تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان وتنفي تلقيها طلبا للوساطة في الأزمة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن "زيارة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش الفريق أول، عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة". 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T11:35+0000

2023-09-06T11:35+0000

2023-09-06T11:36+0000

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ونقلت وسائل إعلام قطرية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قوله إن "البرهان يجري جولة إلى عدد من الدول وقطر هي إحدى محطاته"، دون أن يحدد موعدها".ونفى المتحدث باسم الخارجية القطرية، علمه بوجود "طلب وساطة تم توجيهه أو سيوجه إلى قطر"، لكنه جدد موقف قطر الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان.وقام البرهان، الأسبوع الماضي، بزيارة إلى مصر، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي، والتقى هناك بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.وأكد البرهان، التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار، من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة".كما أكد أن الجيش سيقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد وأن العدو يعلم ذلك وقوته تتناقص"، مشيرا أن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الإثنين الماضي، أن قواته لا تسعى للاستيلاء على السلطة في السودان.وقال حميدتي، في تسجيل صوتي منسوب إليه، إنه "ليس ضد الجيش ولا يوجد إنسان وطني يعمل ضد الجيش"، متهما قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأنه هو من بدأ الحرب بمهاجمة مقرات الدعم السريع".وأضاف: "نحن لم نخن والبرهان هو من خان الاتفاقات ورفض التوأمة بين الجيش والدعم السريع"، متابعا: "البرهان اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحربعدد قوات الدعم السريع يزداد باستمرار".كما ذكرت وسائل إعلام، أن ارتباطات طارئة للقيادة الكويتية دفعتها للاعتذار عن استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وطلب تأجيل الزيارة حتى أواخر الشهر الجاري.وذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، أنه كان من المقرر أن تستقبل الكويت البرهان ووفد قوى الحرية والتغيير، الأسبوع المقبل، في زيارتين منفصلتين.وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المفترض أن يتوجه وفد الحرية والتغيير الموجود حاليا في قطر إلى الكويت، قبل الإعلان عن تأجيل الزيارة.وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وحاولت أطراف عربية وأفريقية ودولية القيام بدور الوسيط لوقف إطلاق النار، لكن أي منها لم ينجح في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم حتى الآن.

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