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https://sputnikarabic.ae/20230910/بعد-يوم-من-فتح-المجال-الجوي-الجزائر-تعلن-إعداد-مخطط-طارئ-لمساعدة-المغرب-1080879302.html
بعد يوم من فتح المجال الجوي... الجزائر تعلن إعداد مخطط طارئ لمساعدة المغرب
بعد يوم من فتح المجال الجوي... الجزائر تعلن إعداد مخطط طارئ لمساعدة المغرب
أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، عرض مخطط طارئ لتقديم مساعدات للشعب المغربي، لمواجهة آثار الزلزال المدمر. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T14:08+0000
2023-09-10T14:08+0000
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وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "الجزائر ستنطلق في هذا المخطط في حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدات"، مؤكدا استعداد بلاده لإرسال مساعدات إنسانية إلى المغرب، حسب قناة "النهار" الجزائرية.وأضاف البيان أن الجزائر "عرضت على المغرب إرسال فريق للحماية المدنية وآخر طبي، بالإضافة إلى فريق إنقاذ من 80 متخصصا. وكذلك مساعدات إنسانية من إسعافات أولية وأفرشة وخيم".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الجزائرية الإعراب عن "تعازيها للشعب المغربي الشقيق" في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من يوم السبت.كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، وفقا لبيان أصدرته الرئاسة الجزائرية.من جانبه، حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، موقف دولة الجزائر تجاه المغرب في كارثة الزلزال، بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة".وكانت الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب عام 2021، واتهمت الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.وفي يوليو/تموز الماضي، اعتبر ملك المغرب، محمد السادس، أن العلاقات مع الجزائر "مستقرة"، معربا عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" بين البلدين، وأن يتم فتح الحدود، لكن خطابه قوبل بتجاهل رسمي جزائري.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة".من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230910/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-كارثة-زلزال-المغرب-وحجم-الخسائر-1080843359.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

بعد يوم من فتح المجال الجوي... الجزائر تعلن إعداد مخطط طارئ لمساعدة المغرب

14:08 GMT 10.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyأثار الدمار الذي سببه زلزال المغرب
أثار الدمار الذي سببه زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، عرض مخطط طارئ لتقديم مساعدات للشعب المغربي، لمواجهة آثار الزلزال المدمر.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "الجزائر ستنطلق في هذا المخطط في حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدات"، مؤكدا استعداد بلاده لإرسال مساعدات إنسانية إلى المغرب، حسب قناة "النهار" الجزائرية.
وأضاف البيان أن الجزائر "عرضت على المغرب إرسال فريق للحماية المدنية وآخر طبي، بالإضافة إلى فريق إنقاذ من 80 متخصصا. وكذلك مساعدات إنسانية من إسعافات أولية وأفرشة وخيم".
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يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الجزائرية الإعراب عن "تعازيها للشعب المغربي الشقيق" في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من يوم السبت.
كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، وفقا لبيان أصدرته الرئاسة الجزائرية.
من جانبه، حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، موقف دولة الجزائر تجاه المغرب في كارثة الزلزال، بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة".
وكانت الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب عام 2021، واتهمت الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
وفي يوليو/تموز الماضي، اعتبر ملك المغرب، محمد السادس، أن العلاقات مع الجزائر "مستقرة"، معربا عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" بين البلدين، وأن يتم فتح الحدود، لكن خطابه قوبل بتجاهل رسمي جزائري.
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وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة".
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
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