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صواريخ تدك أكبر قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا تزامنا مع هجوم على المسلحين الموالين له
https://sputnikarabic.ae/20231115/من-لبنان-إلى-اليمن-هل-يدفع-تصعيد-محور-المقاومة-إلى-وقف-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة؟-1083183613.html
من لبنان إلى اليمن... هل يدفع تصعيد "محور المقاومة" إلى وقف الحرب الإسرائيلية في غزة؟
من لبنان إلى اليمن... هل يدفع تصعيد "محور المقاومة" إلى وقف الحرب الإسرائيلية في غزة؟
وسط استمرار التوتر على الجنوب اللبناني مع "حزب الله"، وإطلاق جماعة "أنصار الله" للصواريخ والمسيرات من اليمن، يطرح بعض المراقبين تساؤلات عن إمكانية أن يسهم فتح... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T20:49+0000
2023-11-15T20:49+0000
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إسرائيل التي باتت في مأزق مع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الضغوط الدولية والعربية، قد تضطر إلى وقف هذه الحرب دون تحقيق أي نتيجة تذكر.ومع استبعاد بعض المراقبين فكرة "وقف العدوان" بسبب اليمن ولبنان، يرى آخرون أن تطور الوضع وتصعيد التهديدات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع الضغوط الدولية قد تنجح في ذلك.وأطلقت جماعة "أنصار الله" في اليمن، صواريخ وصلت بعضها إلى مدينة إيلات الإسرائيلية، فيما يظل القصف المتبادل على الحدود الجنوبية اللبنانية مع "حزب الله" مشتعلا، وسط التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير غزة.تفرد إسرائيلياعتبر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، أن "قصف الحوثيين من اليمن، مدينة إيلات الإسرائيلية، تطور درامي له تأثير معنوي، في ظل أن قدرتهم على التأثير في الحرب محدودة، ولا يتخطى ما حدث مجرد طلقات طائشة من وقت لآخر".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، قال غباشي: "في حال تطور الوضع وأثّر التهديد الحوثي على حركة الملاحة البحرية والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، من الممكن أن تتطور الأحداث وتتوسع خارج حدود قطاع غزة".وفيما يتعلق بالقصف على حدود لبنان، أكد غباشي أن "الوضع عند حد لم ينفجر عنده ولن تسكت معه المدافع، حيث تسبب حزب الله في تسخين الأوضاع بالشمال اللبناني، ويناوش هناك، لكن لا توجد رغبة من الطرفين على تصعيد الموقف".ويرى أن "الأمر مربوط على استفراد إسرائيل بقطاع غزة طبقًا لنصيحة أمريكية أخذت بها تل أبيب، وتمارس داخل القطاع أبشع الجرائم من تدمير المنازل وقتل البشر والحجر، وفي ظل خذلان عربي مفضوح، ومع تكالب القوى الدولية والإقليمية على المقاومة".ويعتقد غباشي أن "الأمر على المحك، في ظل صمود المقاومة وإحراجها لأطراف كثر، ومع إمكانية تطور الساحة اللبنانية، ما ينذر باشتعال الوضع وتوسعه، لكن في ظل ما يحدث الآن لا يزال الأمر مقصورًا على قطاع غزة".ضغط دوليبدوره استبعد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة "فتح"، أن "تدفع الجبهات المفتوحة ضد إسرائيل في اليمن من قبل الحوثيين، ولبنان من حزب الله باتجاه إيقاف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الرقب: "استدعت إسرائيل 350 ألفا من جنود الاحتياط وبات لديها أكثر من نصف مليون جندي، ومئات الدبابات والطائرات، ولديها القدرة على تغطية جبهات أخرى، لكن بحسب الإحصائيات الهدف في قطاع غزة لا يزال في بدايته".وتوقع أن "يستمر العدوان، لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ومن ثم سيتم الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف هذه الحرب، لا سيما في ظل ما يحدث من انتهاكات وقتل المدنيين والأطفال والنساء، واقتحام المستشفيات آخرها مستشفى "الشفاء"، وفي خضم الاستعداد لاقتحام جنوب القطاع في خان يونس، بحجة تهريب المختطفين إلى هناك".وأكد أن "الاحتلال يحاول خلق المزيد من المبررات بعد فشله في التوصل لطرف خيط على مكان المختطفين الإسرائيليين لدى المقاومة، لذلك هو يماطل في صفقة تبادل الأسرى، لا سيما في ظل فشل عمليته في قطاع غزة، ومحاولة التهرب منها".وقال إنه لا يتوقع أن يكون هناك إيقاف للحرب بسبب هذه الجبهات، لكنها ستكون بعد الضغوط الدولية، في ظل "المجازر الإسرائيلية" وقتل 12 ألفا من المدنيين، 70% منهم من الأطفال والنساء، بحسب قوله.وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلن، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخلت أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.وقبل أيام، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لبنان بمصير قطاع غزة، في حال ارتكب "حزب الله" خطأ فادحا، بحسب قوله، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مهاجمته لأهداف تابعة لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان، عبر استهدافها من البر والجو.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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حصري, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله
حصري, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أنصار الله

من لبنان إلى اليمن... هل يدفع تصعيد "محور المقاومة" إلى وقف الحرب الإسرائيلية في غزة؟

20:49 GMT 15.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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حصري
وسط استمرار التوتر على الجنوب اللبناني مع "حزب الله"، وإطلاق جماعة "أنصار الله" للصواريخ والمسيرات من اليمن، يطرح بعض المراقبين تساؤلات عن إمكانية أن يسهم فتح هذه الجبهات إلى وقف الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.
إسرائيل التي باتت في مأزق مع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الضغوط الدولية والعربية، قد تضطر إلى وقف هذه الحرب دون تحقيق أي نتيجة تذكر.
ومع استبعاد بعض المراقبين فكرة "وقف العدوان" بسبب اليمن ولبنان، يرى آخرون أن تطور الوضع وتصعيد التهديدات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع الضغوط الدولية قد تنجح في ذلك.
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
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أمس, 12:09 GMT
وأطلقت جماعة "أنصار الله" في اليمن، صواريخ وصلت بعضها إلى مدينة إيلات الإسرائيلية، فيما يظل القصف المتبادل على الحدود الجنوبية اللبنانية مع "حزب الله" مشتعلا، وسط التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير غزة.

تفرد إسرائيلي

اعتبر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، أن "قصف الحوثيين من اليمن، مدينة إيلات الإسرائيلية، تطور درامي له تأثير معنوي، في ظل أن قدرتهم على التأثير في الحرب محدودة، ولا يتخطى ما حدث مجرد طلقات طائشة من وقت لآخر".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، قال غباشي: "في حال تطور الوضع وأثّر التهديد الحوثي على حركة الملاحة البحرية والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، من الممكن أن تتطور الأحداث وتتوسع خارج حدود قطاع غزة".
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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
13 نوفمبر, 23:13 GMT
وفيما يتعلق بالقصف على حدود لبنان، أكد غباشي أن "الوضع عند حد لم ينفجر عنده ولن تسكت معه المدافع، حيث تسبب حزب الله في تسخين الأوضاع بالشمال اللبناني، ويناوش هناك، لكن لا توجد رغبة من الطرفين على تصعيد الموقف".
ويرى أن "الأمر مربوط على استفراد إسرائيل بقطاع غزة طبقًا لنصيحة أمريكية أخذت بها تل أبيب، وتمارس داخل القطاع أبشع الجرائم من تدمير المنازل وقتل البشر والحجر، وفي ظل خذلان عربي مفضوح، ومع تكالب القوى الدولية والإقليمية على المقاومة".
ويعتقد غباشي أن "الأمر على المحك، في ظل صمود المقاومة وإحراجها لأطراف كثر، ومع إمكانية تطور الساحة اللبنانية، ما ينذر باشتعال الوضع وتوسعه، لكن في ظل ما يحدث الآن لا يزال الأمر مقصورًا على قطاع غزة".

ضغط دولي

بدوره استبعد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة "فتح"، أن "تدفع الجبهات المفتوحة ضد إسرائيل في اليمن من قبل الحوثيين، ولبنان من حزب الله باتجاه إيقاف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمات الاتصال ستنقطع غدا في غزة
20:19 GMT
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الرقب: "استدعت إسرائيل 350 ألفا من جنود الاحتياط وبات لديها أكثر من نصف مليون جندي، ومئات الدبابات والطائرات، ولديها القدرة على تغطية جبهات أخرى، لكن بحسب الإحصائيات الهدف في قطاع غزة لا يزال في بدايته".
وتوقع أن "يستمر العدوان، لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ومن ثم سيتم الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف هذه الحرب، لا سيما في ظل ما يحدث من انتهاكات وقتل المدنيين والأطفال والنساء، واقتحام المستشفيات آخرها مستشفى "الشفاء"، وفي خضم الاستعداد لاقتحام جنوب القطاع في خان يونس، بحجة تهريب المختطفين إلى هناك".
وأكد أن "الاحتلال يحاول خلق المزيد من المبررات بعد فشله في التوصل لطرف خيط على مكان المختطفين الإسرائيليين لدى المقاومة، لذلك هو يماطل في صفقة تبادل الأسرى، لا سيما في ظل فشل عمليته في قطاع غزة، ومحاولة التهرب منها".
وقال إنه لا يتوقع أن يكون هناك إيقاف للحرب بسبب هذه الجبهات، لكنها ستكون بعد الضغوط الدولية، في ظل "المجازر الإسرائيلية" وقتل 12 ألفا من المدنيين، 70% منهم من الأطفال والنساء، بحسب قوله.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
"أنصار الله": سنظل نتحمل مسؤوليتنا تجاه فلسطين مهما كلفنا الثمن
10 نوفمبر, 15:12 GMT
وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلن، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخلت أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقبل أيام، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لبنان بمصير قطاع غزة، في حال ارتكب "حزب الله" خطأ فادحا، بحسب قوله، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مهاجمته لأهداف تابعة لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان، عبر استهدافها من البر والجو.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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