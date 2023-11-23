https://sputnikarabic.ae/20231123/طورتها-بيلاروسيا-بدعم-صيني-راجمة-بولونيز---إم-تتفوق-على-هيمارس-وأتاكمز-1083413679.html
طورتها بيلاروسيا بدعم صيني... راجمة "بولونيز - إم" تتفوق على "هيمارس" و"أتاكمز"
طورتها بيلاروسيا بدعم صيني... راجمة "بولونيز - إم" تتفوق على "هيمارس" و"أتاكمز"
تصنف "بولونيز - إم" ضمن راجمات الصواريخ المتعددة، التي طورتها بيلاروسيا مع الصين، وهي راجمة خارقة يمكنها إطلاق قذائف صاروخية بأعيرة تتجاوز 300 ملم. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T13:00+0000
2023-11-23T13:00+0000
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وتسلم جيش بيلاروسيا أول دفعة من راجمات "بولونيز - إم"، الأسبوع الماضي، حسبما ذكر تقرير وكالة "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، يوم أمس الأربعاء، الذي أشار إلى أن هذه الراجمات تمتلك قوة نيرانية هائلة ومدى كبير يمكنها من تحدي راجمات الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس" وأنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز "أتاكمز".وبحسب التقرير، فإن راجمة "بولونيز - إم" تم تطويرها بواسطة شركة صناعات دفاعية في بيلاروسيا، لكنه تم اختبارها في الصين، التي ساعدت مينسك في تطويرها، قبل أن تدخل في مرحلة الإنتاج.ويمكن لراجمة "بولونيز" أن تشتبك مع 8 أهداف في وقت واحد في مساحة تقدر بـ400 كيلومترا مربع، بفضل صواريخها ذات العيار 301 ملم ومداها الذي يصل إلى 200 كلم، في النسخة الأساسية، بينما يصل مدى النسخة المطورة "بولونيز - إم" إلى 300 كلم.وتمتلك صواريخ "بولونيز - إم" نظام توجيه داخلي مع نظام تصحيح مسار مرتبط بالأقمار الصناعية.ويمكن أن يحمل الصاروخ نوعين من الرؤوس الحربية، التي تشمل الرؤوس الحربية شديدة الانفجار والرؤوس الحربية المتشظية.ويستخدم الصاروخ محركا يعمل بالوقود الصلب يمكنه من الوصول إلى أعلى نقطة في مسار الصاروخ، وينفصل بعدها تاركا الرأس الحربي يتجه نحو الأرض باتجاه الهدف بسرعة تصل إلى 700 متر في الثانية، أي نحو ضعفي سرعة الصوت، مع زاوية سقوط تبلغ 80 درجة، تجعل عملية اعتراضه في غاية الصعوبة بواسطة الدفاعات الجوية التقليدية.ما هو وجه المقارنة بين "بولونيز" والراجمات الأمريكية؟تمثل راجمات "بولونيز" وخاصة النسخة المطورة "بولونيز - إم" أكبر تحد يواجه راجمات الصواريخ الأمريكية مثل "هيمارس" و"أتاكمز".وبحسب خبراء، فإن تفوق "بولونيز" يكمن في قدرتها على إطلاق 8 صواريخ كل منها مزود برأس حربي وزنه 140 كيلوغراما، ما يعني قدرتها على إيصال أكثر من ألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار إلى 8 أهداف في وقت واحد.من يستخدم "بولونيز - إم"؟بحسب ما ذكره موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي، فإن بيلاروسيا وأذربيجان تستخدمان راجمات "بولونيز"، التي يتكون طاقم تشغيلها من 4 أفراد.ويمكن استخدام "بولونيز" في العديد من المهام القتالية التي تشمل:ولفت الموقع إلى أن تصميم إطارات المركبة الخاصة بالراجمة "بولونيز" يمكنها من التحرك بكفاءة عالية، كما أن التقنيات المتطورة الخاصة بأنظمة الرؤية تمكن الطاقم من رصد وتتبع الأهداف وتدميرها على مدار الساعة.ويمكن تزويد الراجمة بوسائل حماية من الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية، حسب الحاجة، بينما تضم منصة الإطلاق 8 أنابيب إطلاق مخصصة للصواريخ، ويوجد منها طرازين الأول هو "بولونيز"، الذي دخل الخدمة في السابق، والآخر هو "بولونيز - إم" الأكثر تطورا.
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رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
طورتها بيلاروسيا بدعم صيني... راجمة "بولونيز - إم" تتفوق على "هيمارس" و"أتاكمز"
تصنف "بولونيز - إم" ضمن راجمات الصواريخ المتعددة، التي طورتها بيلاروسيا مع الصين، وهي راجمة خارقة يمكنها إطلاق قذائف صاروخية بأعيرة تتجاوز 300 ملم.
وتسلم جيش بيلاروسيا أول دفعة من راجمات "بولونيز - إم"، الأسبوع الماضي، حسبما ذكر تقرير وكالة "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية
، يوم أمس الأربعاء، الذي أشار إلى أن هذه الراجمات تمتلك قوة نيرانية هائلة ومدى كبير يمكنها من تحدي راجمات الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس" وأنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز "أتاكمز".
وبحسب التقرير، فإن راجمة "بولونيز - إم" تم تطويرها بواسطة شركة صناعات دفاعية في بيلاروسيا، لكنه تم اختبارها في الصين، التي ساعدت مينسك في تطويرها، قبل أن تدخل في مرحلة الإنتاج.
ويمكن لراجمة "بولونيز" أن تشتبك مع 8 أهداف في وقت واحد في مساحة تقدر بـ400 كيلومترا مربع، بفضل صواريخها ذات
العيار 301 ملم ومداها الذي يصل إلى 200 كلم، في النسخة الأساسية، بينما يصل مدى النسخة المطورة "بولونيز - إم" إلى 300 كلم.
وتمتلك صواريخ "بولونيز - إم" نظام توجيه داخلي مع نظام تصحيح مسار مرتبط بالأقمار الصناعية.
الحمولة التفجيرية للصاروخ: 140 كغ.
ويمكن أن يحمل الصاروخ نوعين من الرؤوس الحربية، التي تشمل الرؤوس الحربية شديدة الانفجار والرؤوس الحربية المتشظية.
ويستخدم الصاروخ محركا يعمل بالوقود الصلب يمكنه من الوصول إلى أعلى نقطة في مسار الصاروخ، وينفصل بعدها تاركا الرأس الحربي يتجه نحو الأرض باتجاه الهدف بسرعة تصل إلى 700 متر في الثانية، أي نحو ضعفي سرعة الصوت، مع زاوية سقوط تبلغ 80 درجة، تجعل عملية اعتراضه في غاية الصعوبة بواسطة الدفاعات الجوية التقليدية.
معدل الخطأ في إصابة الهدف
عند أقصى مدى: من 30 إلى 40 مترا.
أقصى مدى: من 30 إلى 200 كلم حسب النسخة.
أقل مدى: من 50 إلى 120 كلم، حسب النسخة.
منصة الراجمة: مركبة محمولة (8 * 8 إطارات).
سرعة المركبة الحاملة: 70 كلم/ ساعة.
زمن الإعداد للإطلاق: دقيقتان.
الزمن اللازم لإطلاق جميع الصواريخ: 150 ثانية.
الزمن اللازم لإعادة التحميل بالصواريخ: 20 دقيقة.
البطارية الواحدة تضم وحدتي إطلاق ووحدتي تحميل ووحدة تحكم.
ما هو وجه المقارنة بين "بولونيز" والراجمات الأمريكية؟
تمثل راجمات "بولونيز" وخاصة النسخة المطورة "بولونيز - إم" أكبر تحد يواجه راجمات الصواريخ الأمريكية مثل "هيمارس" و"أتاكمز".
"هيمارس": تطلق 6 صواريخ يحمل كل منها رأسا حربيا وزنه 91 كيلوغراما بمدى 80 كلم.
"أتاكمز": تطلق صاروخا يحمل رأسا حربيا وزنه 160 كيلوغراما بمدى 300 كلم.
وبحسب خبراء، فإن تفوق "بولونيز" يكمن في قدرتها على إطلاق 8 صواريخ كل منها مزود برأس حربي وزنه 140 كيلوغراما، ما يعني قدرتها على إيصال أكثر من ألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار إلى 8 أهداف في وقت واحد.
من يستخدم "بولونيز - إم"؟
بحسب ما ذكره موقع
"ميليتاري فاكتور" الأمريكي، فإن بيلاروسيا وأذربيجان تستخدمان راجمات "بولونيز"، التي يتكون طاقم تشغيلها من 4 أفراد.
ويمكن استخدام "بولونيز" في العديد من المهام القتالية التي تشمل:
الدعم النيراني (المباشر وغير المباشر).
المهام الهجومية
(قصف المواقع الأمامية للعدو).
فتح الثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو، ما يسمح للقوات بالتقدم في ساحة المعركة.
ولفت الموقع إلى أن تصميم إطارات المركبة الخاصة بالراجمة "بولونيز" يمكنها من التحرك بكفاءة عالية، كما أن التقنيات المتطورة الخاصة بأنظمة الرؤية تمكن الطاقم من رصد وتتبع الأهداف وتدميرها على مدار الساعة.
ويمكن تزويد الراجمة
بوسائل حماية من الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية، حسب الحاجة، بينما تضم منصة الإطلاق 8 أنابيب إطلاق مخصصة للصواريخ، ويوجد منها طرازين الأول هو "بولونيز"، الذي دخل الخدمة في السابق، والآخر هو "بولونيز - إم" الأكثر تطورا.