https://sputnikarabic.ae/20231209/إيران-هناك-احتمال-بخروج-الوضع-عن-السيطرة-في-المنطقة-ما-دامت-أمريكا-تدعم-جرائم-إسرائيل-1083917970.html

إيران: هناك احتمال بخروج الوضع عن السيطرة في المنطقة ما دامت أمريكا تدعم جرائم إسرائيل

إيران: هناك احتمال بخروج الوضع عن السيطرة في المنطقة ما دامت أمريكا تدعم جرائم إسرائيل

ثمّن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "تحرك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T13:29+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع غوتيريش، إن "الاحتمال وارد بحدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في أوضاع المنطقة"، مؤكدا أن "استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عمل شجاع للحفاظ على السلم والأمن الدولي، ويؤيده الرأي العام العالمي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- "إرنا".وحثّ على "الإسراع في خلق الردع ضد جرائم الكيان الإسرائيلي"، مؤكدا على "مساعدة الفلسطينيين بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح لإرسال المساعدات الإنسانية ووقف الهجرة القسرية لسكان غزة"، بحسب قوله.ووصف عبد اللهيان، إدعاء إسرائيل بأن "حماس ألغت وقف إطلاق النار بأنه كاذب تماما"، قائلا: "على الرغم من الجهود المبذولة لمواصلة وقف إطلاق النار، فإن دعم واشنطن لاستمرار هجمات الكيان الإسرائيلي العسكرية قد جعل من الصعب التوصل إلى وقف مستقر لإطلاق النار".وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، في تبني مشروع القرار الذي حصل على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض.وتلقت الولايات المتحدة الأمريكية، انتقادات من أطراف عربية ودولية بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن، الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231209/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبوتين-يتفقان-على-مواصلة-الجهود-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083911245.html

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إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم