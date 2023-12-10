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https://sputnikarabic.ae/20231210/وكالة-قصف-إسرائيلي-يستهدف-مركزا-للجيش-اللبناني-جنوبي-البلاد-للمرة-الثانية-1083959840.html
وكالة: قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للجيش اللبناني جنوبي البلاد للمرة الثانية
وكالة: قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للجيش اللبناني جنوبي البلاد للمرة الثانية
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجددا مركزا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني جنوبي البلاد. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T16:49+0000
2023-12-10T16:49+0000
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وأفاد الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأنه "للمرة الثانية يستهدف العدو الإسرائيلي بقذيفة مركزًا للجيش دون وقوع أي إصابات"، مشيرة إلى أن "القصف المدفعي المعادي تجدد أيضا على أطراف بلدة الناقورة".وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأسبوع الثلاثاء، تعرّض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهدافه 8 مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وتنفيذ هجوم بالطائرات المسيرة على مقر قيادة "مستحدث" إسرائيلي وتحقيق "إصابات مباشرة".يأتي ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الامنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-عشرات-الأهداف-جنوبي-لبنان-ويعترض-جسمين-مشبوهين-فيديو-1083942111.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/حزب-الله-يقصف-11-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083931720.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وكالة: قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للجيش اللبناني جنوبي البلاد للمرة الثانية

16:49 GMT 10.12.2023
© Sputnik . Zahra Al Amirتصاعد حدة المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . Zahra Al Amir
تابعنا عبر
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجددا مركزا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني جنوبي البلاد.
وأفاد الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأنه "للمرة الثانية يستهدف العدو الإسرائيلي بقذيفة مركزًا للجيش دون وقوع أي إصابات"، مشيرة إلى أن "القصف المدفعي المعادي تجدد أيضا على أطراف بلدة الناقورة".
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأسبوع الثلاثاء، تعرّض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
الجيش الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف جنوبي لبنان ويعترض جسمين مشبوهين... فيديو
09:55 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهدافه 8 مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وتنفيذ هجوم بالطائرات المسيرة على مقر قيادة "مستحدث" إسرائيلي وتحقيق "إصابات مباشرة".
يأتي ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الامنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
"حزب الله" يعلن قصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
01:25 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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