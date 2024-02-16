https://sputnikarabic.ae/20240216/نتنياهو-حاول-مناقشة-اليوم-التالي-للحرب-في-غزة-وغانتس-يقاطعه-يطرح-في-الكابينيت-فقط-1086128773.html

نتنياهو حاول مناقشة "اليوم التالي" للحرب في غزة... وغانتس يقاطعه: "يطرح في الكابينيت فقط"

نتنياهو حاول مناقشة "اليوم التالي" للحرب في غزة... وغانتس يقاطعه: "يطرح في الكابينيت فقط"

حاول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مناقشة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، ولكن قاطعه عضو مجلس الحرب بيني غانتس. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T11:15+0000

2024-02-16T11:15+0000

2024-02-16T11:15+0000

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وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نتنياهو أراد أن يناقش اليوم التالي للحرب في قطاع غزة والخطة الأمريكية العربية لإقامة دولة فلسطينية، فقاطعه غانتس بأن هذا الأمر يتم مناقشته في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو قد خرج من اجتماع مجلس الحرب على غزة لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، استغرقت حوالي 40 دقيقة.وبدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، سيمنع التوصل إلى تسوية سلمية.وأضاف أن "مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".وتابع نتنياهو: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".وأمس الخميس، قال وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، تعليقًا على المخطط الأمريكي لقيام دولة فلسطينية: "إذا كانت هذه هي الرؤية الأمريكية فعلينا أن نحاربها، ونهدد بإجراءات أحادية كإلغاء اتفاقات أوسلو".من جانبه، شدد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أن إسرائيل "لن توافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة"، مضيفًا: "اليوم، في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني، سأطالب بقرار واضح لا لبس فيه ينص على أن إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على أكثر من نصف مليون مستوطن".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد نشرت الأربعاء، تقريرًا نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وعرب، يؤكد أن "حكومة بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط تسارع إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية".وأكدت الصحيفة إلى أن هذا المخطط "قد يتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وأفادت الصحيفة بأن المفاوضات تجري بين مسؤولين أمريكيين مع شركاء عرب من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن فلسطين.فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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