https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-الأمريكي-يسقط-مساعدات-غذائية-شمالي-غزة-صور-1086828914.html

الجيش الأمريكي يسقط مساعدات غذائية شمالي غزة.. صور

الجيش الأمريكي يسقط مساعدات غذائية شمالي غزة.. صور

سبوتنيك عربي

أسقط الجيش الأمريكي، اليوم السبت، مساعدات غذائية للشعب الفلسطيني شمالي قطاع غزة. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T17:44+0000

2024-03-09T17:44+0000

2024-03-09T17:44+0000

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وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الأمريكي نجح في إسقاط حوالي 41 ألف وجبة و23 ألف قارورة مياه على الفلسطينيين شمالي غزة.وفي السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة التخطيط لإنشاء الميناء المؤقت في قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط، وأنها في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها.وأعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت، ثم سيتم نقلها بعد ذلك إلى داخل القطاع لتوزيعها"، مضيفا أن "التخطيط للميناء المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع، وستواصل أمريكا التنسيق مع الدول الشريكة".وعن طريقة عمل الميناء المؤقت، أوضح المتحدث باسم "البنتاغون": "سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة، ثم سيقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع".وواصل: "نعمل على توسيع نطاق توزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال الميناء البحري المؤقت، والممر البحري وسيلة إضافية لزيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى غزة" ،معربا عن ثقته من قدرة الجيش الأمريكي على القيام بعملية الميناء المؤقت دون نشر أي جنود على الأرض في غزة، مؤكدا أن طواقمه ستبقى داخل الميناء على الساحل، ولن تدخل إلى غزة. وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن جيش بلاده سيتولى مسؤولية إنشاء ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات دون أن تكون له قوات على الأرض.وكان البيت الأبيض، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240309/رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يلتقي-رئيس-السي-أي-إيه-الأمريكي-سرا-لبحث-ملف-المحتجزين-1086823471.html

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