https://sputnikarabic.ae/20240323/وزير-العمل-اللبناني-لـسبوتنيك-منفذو-الهجوم-على-كروكوس-سيتي-هم-إرهابيون-تحت-الطلب-1087307861.html

وزير العمل اللبناني لـ"سبوتنيك": منفذو الهجوم على "كروكوس سيتي" هم إرهابيون تحت الطلب

وزير العمل اللبناني لـ"سبوتنيك": منفذو الهجوم على "كروكوس سيتي" هم إرهابيون تحت الطلب

سبوتنيك عربي

أدان وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، الهجوم على "كروكوس سيتي" واصفا إياه بأنه عمل "جبان". 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T15:25+0000

2024-03-23T15:25+0000

2024-03-23T15:25+0000

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الهجوم الإرهابي في موسكو

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وقال إن "هؤلاء إرهابيون تحت الطلب وإرهاب ديليفيري وهم يخدمون أجندات استخباراتية عالمية تساعد في زعزعة الاستقرار ونشر الحروب في العالم". ولفت بيرم في حديث لـ "راديو سبوتنيك" إلى أن "هذا الهجوم يهدف إلى إزاحة الأنظار عن مذبحة فلسطين والهجوم على روسيا يعني استهداف القوة الوحيدة التي تدعو الى تعددية الأقطاب في العالم، ومن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هم أصحاب شركات السلاح التي تتغذى على الحروب العالمية وهؤلاء دمروا البيئة ودمروا الإنسان ونشروا الكراهية بين الشعوب".وشدد بيرم على أن هذا الهجوم يهدف إلى إضعاف روسيا التي تسعى لتغيير العالم بعيدا عن الاستفراد الأمريكي الذي رأينا ويلاته على الشعوب، وتابع: "هذا الاستهداف خطير وإجرامي وهناك تعاطف أكبر من الشعب الروسي مع قيادتها التي تتصرف بطريقة حكيمة".وأكد بيرم أن منفذين هذا الهجوم هم مجموعة من العملاء الخاضعين وإذا كان الأمر مرتبط بالأوكرانيين فهو حماقة كبيرة قاموا بها، وأضاف أن "ما نريده هو استقرار العالم ولكنهم يدخلونا في حروب تلغي وجودنا ليستثمروا بثرواتنا على حساب شعوبنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب أن يكون هناك منظومة دولية جديدة تدعم السلام العالمي الحقيقي".وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أدان العمل الإرهابي الذي استهدف موسكو، وقال في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 133 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20240323/وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-ندين-بشدة-استهداف-المدنيين-العزل--1087307315.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html

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