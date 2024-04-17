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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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https://sputnikarabic.ae/20240417/ارتفاع-عدد-مصابي-الجيش-الإسرائيلي-إلى-18-جراء-استهدافهم-في-الجليل-الغربي-1088056893.html
ارتفاع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي إلى 18 جراء استهدافهم في الجليل الغربي
ارتفاع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي إلى 18 جراء استهدافهم في الجليل الغربي
سبوتنيك عربي
ارتفع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جراء استهدافهم بإصابة مباشرة في الجليل الغربي، بالقصف الصاروخي الذي أُطلق من الجنوب اللبناني، إلى 18 إصابة،... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T20:52+0000
2024-04-17T20:57+0000
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وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد مصابي جنود الجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي، جراء سقوط صاروخ مباشر عليهم، قد ارتفع إلى 18 مصابا.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "سقوط الصاروخ الذي أطلق من لبنان، على مقر الجنود هو الحدث الأكثر خطورة منذ بدء الحرب، حتى الآن"، على حد وصفها.وأشارت إلى أن "هناك حالة من التعطل في الدفاع الجوي الإسرائيلي أثناء سقوط الصاروخ من الأراضي اللبنانية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 14 عسكريا من قواته، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، منهم 6 بإصابات خطيرة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من لبنان، 6 منهم بإصابات خطيرة، جراء عملية إطلاق المسيرة باتجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي".وأكدت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إصابة 6 من الجنود الإسرائيليين بجروح خطيرة و2 آخرين بجروح متوسطة و6 بجروح طفيفة، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي هاجم مصادر إطلاق النار.ويأتي هذا الحدث فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرًا لقيادة سرية استطلاع إسرائيلية، وذلك ردًا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسببت بمقتل عدد من عناصر الحزب.من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم: محمد شحوري، إسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240415/حزب-الله-يعلن-مقتل-عدد-من-الجنود-الإسرائيليين-في-قصف-استهدف-مواقعهم-على-الحدود-اللبنانية-1087997588.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/الجيش-الإسرائيلي-اغتيال-قائد-الوحدة-الصاروخية-بقوة-الرضوان-التابعة-لحزب-الله-بجنوب-لبنان-1088028843.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

ارتفاع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي إلى 18 جراء استهدافهم في الجليل الغربي

20:52 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 20:57 GMT 17.04.2024)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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ارتفع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جراء استهدافهم بإصابة مباشرة في الجليل الغربي، بالقصف الصاروخي الذي أُطلق من الجنوب اللبناني، إلى 18 إصابة، بعضهم حالته خطيرة.
وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد مصابي جنود الجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي، جراء سقوط صاروخ مباشر عليهم، قد ارتفع إلى 18 مصابا.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "سقوط الصاروخ الذي أطلق من لبنان، على مقر الجنود هو الحدث الأكثر خطورة منذ بدء الحرب، حتى الآن"، على حد وصفها.
وأشارت إلى أن "هناك حالة من التعطل في الدفاع الجوي الإسرائيلي أثناء سقوط الصاروخ من الأراضي اللبنانية".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
"حزب الله" يعلن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في قصف استهدف مواقعهم على الحدود اللبنانية
15 أبريل, 16:30 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 14 عسكريا من قواته، إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية، منهم 6 بإصابات خطيرة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 14 عسكريا إثر إطلاق طائرة مسيرة من لبنان، 6 منهم بإصابات خطيرة، جراء عملية إطلاق المسيرة باتجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي".
وأكدت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إصابة 6 من الجنود الإسرائيليين بجروح خطيرة و2 آخرين بجروح متوسطة و6 بجروح طفيفة، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي هاجم مصادر إطلاق النار.
ويأتي هذا الحدث فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرًا لقيادة سرية استطلاع إسرائيلية، وذلك ردًا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسببت بمقتل عدد من عناصر الحزب.
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أمس, 22:07 GMT
من جهته أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له، عن مقتل 3 عناصر من مقاتليه وهم: محمد شحوري، إسماعيل يوسف باز، ومحمود فضل الله، باستهداف إسرائيلي لهم في جنوب لبنان.
وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ أكثر من ستة أشهر، تصعيدا بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، من بينها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
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