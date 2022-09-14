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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T07:04+0000
2022-09-14T07:04+0000
2022-09-14T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جزءا كبيرا من الوفد الروسي لم يتلق تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن هناك مشاكل تتعلق باللوجستيات.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: هناك مفهوم الوفد الرسمي ويتشكل من قائمة يوافق عليها الرئيس ووزير الخارجية يترأس الوفد في هذه الجمعية العامة، حيث حصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس على تأشيرة دخول، لكن لم يتسلمها عدد من الأعضاء الآخرين وهم المجموعة الثانية هم المرافقون وهؤلاء خبراء ودبلوماسيون".