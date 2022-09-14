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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220914/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067701039.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T07:04+0000
2022-09-14T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
وفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:04 GMT 14.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:04 GMT 14.09.2022
الخارجية الروسية: الوفد الروسي لم يحصل على تأشيرات كافية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جزءا كبيرا من الوفد الروسي لم يتلق تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن هناك مشاكل تتعلق باللوجستيات.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: هناك مفهوم الوفد الرسمي ويتشكل من قائمة يوافق عليها الرئيس ووزير الخارجية يترأس الوفد في هذه الجمعية العامة، حيث حصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس على تأشيرة دخول، لكن لم يتسلمها عدد من الأعضاء الآخرين وهم المجموعة الثانية هم المرافقون وهؤلاء خبراء ودبلوماسيون".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:42 GMT
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