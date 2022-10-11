https://sputnikarabic.ae/20221011/بعد-عام-من-الانتخابات-ما-هو-السيناريو-القادم-لحل-الأزمة-السياسية-في-العراق؟-1068909951.html

بعد عام من الانتخابات... ما هو السيناريو القادم لحل الأزمة السياسية في العراق؟

بعد عام من الانتخابات... ما هو السيناريو القادم لحل الأزمة السياسية في العراق؟

بعد مرور عام على الانتخابات العراقية التي جاءت نتيجة لاحتجاجات شعبية عارمة، فشل البرلمان في اختيار الرئيس ورئيس الوزراء وحتى في عقد جلساته بعد الصراع الدامي... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T18:49+0000

2022-10-11T18:49+0000

2022-10-11T18:49+0000

تقارير سبوتنيك

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066993077_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e34894b43fdd796e79e2ae308cdfd27.jpg

ما هو السيناريو القادم في العراق وهل ينجح البرلمان الخميس القادم في اختيار رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة في وقت لاحق بعيدا عن التيار الصدري والموالين له؟بداية يقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، قحطان الخفاجي، بالأمس مرت سنة على الانتخابات الفاشلة وقد تمر سنة ثانية عليها، والعملية السياسية من سيىء إلى أسوأ.فشل النظاموأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن أسباب الفشل لا تزال، والأسباب التي تؤدي إلى فشل النظام السياسي في العراق أو أي نظام، هو طبيعة الارتباط الخارجي والمصالح الأنانية الضيقة للكتل السياسية المتنفذة، إضافة إلى العملية السياسية ذاتها، التي هي أساسا تمزق وحدة صف الشعب وبالتالي تمزق طبيعة أو احتمالات أي تآلف إيجابي بين القوى السياسية، لأن تلتقي مع بعضها لعمل إيجابي.وأضاف الخفاجي، أن الإرادة الخارجية تؤثر في الأحزاب السياسية والإنسانية الذاتية بشكل سلبي، وطبيعة التكوينات الطائفية المذهبية التي تخلق بالأساس التناقضات تبقى قائمة بتناقضاتها، لذلك يتوقع أن العملية السياسية قد انتهت منذ بداية ظهور الانتخابات الأخيرة التي هي كانت فاشلة ومزورة بدلالات كثيرة.وأشار إلى أن أن الإدراك الدولي العام يرى العملية السياسية قد باتت تتغير أو أن هناك تحركات كبيرة لتغييرها، الشعب العراقي بالذات متقاطع بشكل تام مع العملية السياسية، والقوى السياسية لا تدرك كيف تلتئم مع بعضها.السيناريو القادموأوضح الخفاجي أن العملية السياسية ستستمر بالتدني وتستمر بحالة اللا توافق والانسداد الذي سيؤدي إلى مزيد من التقاطعات ويكلف الشعب العراقي المزيد من المعاناة، والمنطقة مزيد من الاضطراب الأمني، والسيناريوهات القادمة هي مزيد من الخلافات وعدم التوافق ما بين القوى السياسية، مشيرا إلى أنه في المقابل فإن الثوابت التي أطلقت من قبل ثوار أكتوبر/تشرين كانت دقيقة للغاية، وتأكدت دقتها وسلامتها بمرور الأيام، فقد حددوا الأساس في العملية السياسية، والتي أدت إلى حالة التردي، ولابد من تغييرها لكي يتم تحسين حال العراق، والقوى السياسية التي حاولت أن تلعب وأن تلوي مقولات وأطروحات ثورة تشرين، ذهبوا باتجاه إصلاحات شكلية رفضها الشارع ولم تحسن حال أداء العملية السياسية.ولفت الخفاجي إلى أن الأيام القادمة ستؤكد مصداقية رؤى الثورة وستؤدي إلى زيادة الحراك الشعبي الثوري بدلالة أخرى، كالعصيان المدني وما شابه ذلك. وأعتقد أن المجتمع الدولي سيكون مضطرا بشكل أو بآخر إلى أن يغير العملية السياسية، خاصة وأن الإحاطة الأخيرة لـ بلاسخارت "المبعوثة الأممية للعراق"، كانت تشير إلى أن هذه القوى السياسية العاملة عاجزة عن تقدم شيئا وأنها سبب للبلاء وللخراب، وبالتالي فإن التغيير آت بإرادة دولية وفق رؤى دولية أكثر ما هي داخلية.واختتم الخفاجي بقوله، إن "هذا المشهد ليس بالظهور السهل أو انسيابي التطبيق، ولكن سيلاقي أيضا معوقات سيما من القوى السياسية الموالية لإيران، ولكن وضع إيران الداخلي سيجعلها أضعف من أن تقف أمام التغيير الآتي، الذي نقول للأسف أنه من خارج رغم حاجتنا الماسة إلى التغيير".ذكرى مؤلمةمن جانبه يقول عضو الميثاق الوطني للتغيير في العراق، عبد القادر النايل، إن جلسة مجلس النواب عقدت اليوم الحادي عشر من أكتوبر، وهذا التاريخ مؤلم للعراقيين، لأنه يوافق ذكرى انعقاد جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي في 11 تشرين أول 2002 وأعلن الموافقة على احتلال العراق ظلما وزورا.الديمقراطية الغائبةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مجلس النواب في العراق قد أعلن أن يوم الخميس القادم موعد اختيار رئاسة الجمهورية، في ظل بقاء الصراع بين أقطاب العملية السياسية سواء كان ذلك بين أحزاب كردستان حول من له الحق بتقديم مرشحه "الديمقراطي والوطني"، في وقت يشهد الإقليم وجود اضطرابات أمنية سواء كان بتدخل الحرس الثوري الإيراني أو الاغتيالات التي شهدتها أربيل مؤخرا من جهة.وتابع النايل، أن التيار الصدري لازال يمثل عائقا وتحدي ضد الإطار التنسيقي وحكومته المرتقبة، ولاسيما بعد الإحاطة الأخيرة لـ بلاسخارت التي رفضت فيها إجراء انتخابات جديدة وأوصت مجلس الأمن بعدم قبول أي طلب حكومي لإجراء انتخابات مبكرة، مع أنها أقرت بفشل العملية السياسية لكنها طالبت أحزاب السلطة بالتسوية بينهم وتقاسم المناصب، وهذا يؤكد عدم وجود ديمقراطية حقيقة في العراق بعد عشرين عاما من قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أفضى إلى احتلال العراق.استمرار الأزمةوأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن الأزمة الحالية مستمرة، حتى وإن تشكلت حكومة، لأنه واضح جدا من مسار الأمور أن اللاعب الدولي الأمريكي والإقليمي الإيراني يعملون بتوافق على تهدئة الساحة العراقية وتوجيه حلفاؤهم في مجلس النواب العراقي على تسويات وإعادة تقاسم النفوذ بينهم، والمضي قدما نحو تشكيل حكومة سيكون عليها مواجهة التيار الصدري الذي يسيطر على القرار الحكومي، وله تأثير في الوزارات التي فتح بها مكاتب اقتصادية، والشعب العراقي الذي يعاني من الأزمات.وأشار إلى أن الجميع سواء حكوميا أو دوليا، ولا أحد يتطلع إلى مساندة الشعب العراقي، ومن المتوقع أن عمر الحكومة القادمة إن تشكلت قصير، وتواجهها تحديات كبيرة وجسيمة، لا يمكن إصلاحها، مما يؤكد استمرار الصراع وزيادة المعاناة.أعلن البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد يوم الخميس المقبل، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول"، وأن جدول الأعمال سيكون "من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.وشهد العراق في شهر أغسطس/ آب، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20221011/البرلمان-العراقي-يحدد-جلسة-الخميس-لانتخاب-رئيس-للبلاد-1068886400.html

https://sputnikarabic.ae/20221010/الرئيس-العراقي-يشدد-على-ضرورة-إنهاء-دوامة-الأزمات-والتأسيس-لحكم-رشيد-1068825356.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يوجه-أنصاره-بإنهاء-اعتصامهم-في-العاصمة-بغداد-1067038298.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/التيار-الصدري-يدعو-جميع-الفصائل-المسلحة-إلى-الخروج-من-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-1067033461.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, العراق