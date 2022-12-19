عربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
https://sputnikarabic.ae/20221219/إعلام-جدل-في-البرلمان-المغربي-حول-التلاعب-في-تذاكر-مباريات-المونديال-1071378715.html
إعلام: جدل في البرلمان المغربي حول "التلاعب" في تذاكر مباريات المونديال
إعلام: جدل في البرلمان المغربي حول "التلاعب" في تذاكر مباريات المونديال
قالت تقارير إعلامية إن جلسة مجلس النواب المغربي اليوم الإثنين، شهدت جدلا حول ما وصفه البعض بـ"التلاعب" في تذاكر مباريات المغرب في مونديال كأس العالم الذي أقيم... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T21:23+0000
2022-12-19T21:23+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104250/71/1042507198_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6d87222fac9ea39525fe6b6d4f4aeab9.jpg
ووفقا لموقع هسبريس المغربي، "وجه عدد من البرلمانيين انتقادات حادة إلى شركة الخطوط الملكية المغربية"، حيث انصبت تلك الانتقادات على إلغاء الشركة لـ7 رحلات جوية الأسبوع الماضي إلى قطر، وتحديدا في مباراة المغرب أمام المنتخب الفرنسي.وقال برلمانيون إن الإلغاء جاء بسبب أن الشركة "لم توفر تذاكر للمسافرين من أجل ولوج ملعب المباراة"، لافتين إلى "وقوع تلاعب في عملية توزيع هذه التذاكر".ورد الوزير المغربي مؤكدا أن "شركة الخطوط الملكية المغربية أمنت رحلات استثنائية مكنت من نقل 20 ألف مواطن إلى قطر للمشاركة في تشجيع المنتخب الوطني".وكان بيان صادر عن شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، قد نفى أن يكون قرار إلغاء الرحلات المذكورة يعود إليها، مؤكدا أن السلطات القطرية هي من قررت إلغاء تلك الرحلات لأسباب داخلية.وحقق المنتخب المغربي نتائج متميزة في بطولة كأس العالم التي اختتمت بالأمس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث صعد إلى المربع الذهبي بعد عدة مباريات ختمها بالفوز على البرتغال.لكن اصطدم المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي، والذي أطاح به من حلم الصعود للنهائي، ليلعب مع المنتخب الكرواتي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويخسر أمامه محققا المركز الرابع بالبطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.طالع أيضا: ضربة جزاء "لم تحتسب" للمنتخب المغربي تثير الجدل... نجوم ينتقدون الحكم والمغرب يشكوه للفيفا
https://sputnikarabic.ae/20221217/وليد-الركراكي-هدف-المغرب-والأفارقة-الفوز-بكأس-العالم-في-يوم-من-الأيام-1071310402.html
https://sputnikarabic.ae/20220727/قطر-غرامة-تصل-إلى-250-ألف-ريال-لمنع-التلاعب-بأسعار-تذاكر-المونديال-في-السوق-السوداء-1065656894.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104250/71/1042507198_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_0eb47cf360d9f2a178d931bc53905d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

إعلام: جدل في البرلمان المغربي حول "التلاعب" في تذاكر مباريات المونديال

21:23 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAالبرلمان المغربي
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن جلسة مجلس النواب المغربي اليوم الإثنين، شهدت جدلا حول ما وصفه البعض بـ"التلاعب" في تذاكر مباريات المغرب في مونديال كأس العالم الذي أقيم مؤخرا في قطر.
ووفقا لموقع هسبريس المغربي، "وجه عدد من البرلمانيين انتقادات حادة إلى شركة الخطوط الملكية المغربية"، حيث انصبت تلك الانتقادات على إلغاء الشركة لـ7 رحلات جوية الأسبوع الماضي إلى قطر، وتحديدا في مباراة المغرب أمام المنتخب الفرنسي.
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
وليد الركراكي: هدف المغرب والأفارقة الفوز بكأس العالم في يوم من الأيام
17 ديسمبر, 21:53 GMT
وقال برلمانيون إن الإلغاء جاء بسبب أن الشركة "لم توفر تذاكر للمسافرين من أجل ولوج ملعب المباراة"، لافتين إلى "وقوع تلاعب في عملية توزيع هذه التذاكر".
وحسب الموقع المغربي فقد وجه بعض البرلمانيين أسئلة شفهية إلى وزير النقل واللوجيستيك المغربي محمد عبد الجليل في هذا الخصوص.
ورد الوزير المغربي مؤكدا أن "شركة الخطوط الملكية المغربية أمنت رحلات استثنائية مكنت من نقل 20 ألف مواطن إلى قطر للمشاركة في تشجيع المنتخب الوطني".
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
قطر.. غرامة تصل إلى 250 ألف ريال لمنع التلاعب بأسعار تذاكر المونديال في السوق السوداء
27 يوليو, 15:58 GMT
وكان بيان صادر عن شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، قد نفى أن يكون قرار إلغاء الرحلات المذكورة يعود إليها، مؤكدا أن السلطات القطرية هي من قررت إلغاء تلك الرحلات لأسباب داخلية.

ولهذا شدد بيان الشركة المغربية على أنها "ستعيد ثمن التذاكر المقتناة إلى زبائنها في أقرب الآجال".

وحقق المنتخب المغربي نتائج متميزة في بطولة كأس العالم التي اختتمت بالأمس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث صعد إلى المربع الذهبي بعد عدة مباريات ختمها بالفوز على البرتغال.
لكن اصطدم المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي، والذي أطاح به من حلم الصعود للنهائي، ليلعب مع المنتخب الكرواتي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويخسر أمامه محققا المركز الرابع بالبطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.
طالع أيضا: ضربة جزاء "لم تحتسب" للمنتخب المغربي تثير الجدل... نجوم ينتقدون الحكم والمغرب يشكوه للفيفا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала