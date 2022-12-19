https://sputnikarabic.ae/20221219/إعلام-جدل-في-البرلمان-المغربي-حول-التلاعب-في-تذاكر-مباريات-المونديال-1071378715.html

إعلام: جدل في البرلمان المغربي حول "التلاعب" في تذاكر مباريات المونديال

إعلام: جدل في البرلمان المغربي حول "التلاعب" في تذاكر مباريات المونديال

قالت تقارير إعلامية إن جلسة مجلس النواب المغربي اليوم الإثنين، شهدت جدلا حول ما وصفه البعض بـ"التلاعب" في تذاكر مباريات المغرب في مونديال كأس العالم الذي أقيم... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T21:23+0000

2022-12-19T21:23+0000

2022-12-19T21:23+0000

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

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ووفقا لموقع هسبريس المغربي، "وجه عدد من البرلمانيين انتقادات حادة إلى شركة الخطوط الملكية المغربية"، حيث انصبت تلك الانتقادات على إلغاء الشركة لـ7 رحلات جوية الأسبوع الماضي إلى قطر، وتحديدا في مباراة المغرب أمام المنتخب الفرنسي.وقال برلمانيون إن الإلغاء جاء بسبب أن الشركة "لم توفر تذاكر للمسافرين من أجل ولوج ملعب المباراة"، لافتين إلى "وقوع تلاعب في عملية توزيع هذه التذاكر".ورد الوزير المغربي مؤكدا أن "شركة الخطوط الملكية المغربية أمنت رحلات استثنائية مكنت من نقل 20 ألف مواطن إلى قطر للمشاركة في تشجيع المنتخب الوطني".وكان بيان صادر عن شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، قد نفى أن يكون قرار إلغاء الرحلات المذكورة يعود إليها، مؤكدا أن السلطات القطرية هي من قررت إلغاء تلك الرحلات لأسباب داخلية.وحقق المنتخب المغربي نتائج متميزة في بطولة كأس العالم التي اختتمت بالأمس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث صعد إلى المربع الذهبي بعد عدة مباريات ختمها بالفوز على البرتغال.لكن اصطدم المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي، والذي أطاح به من حلم الصعود للنهائي، ليلعب مع المنتخب الكرواتي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويخسر أمامه محققا المركز الرابع بالبطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.طالع أيضا: ضربة جزاء "لم تحتسب" للمنتخب المغربي تثير الجدل... نجوم ينتقدون الحكم والمغرب يشكوه للفيفا

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