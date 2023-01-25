تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:34 GMT 25.01.2023
أفادت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد ترسل دبابات M1Abrams إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وقد تشمل الحزمة 30 إلى 50 دبابة.
05:33 GMT 25.01.2023
05:33 GMT 25.01.2023
05:33 GMT 25.01.2023
05:33 GMT 25.01.2023
أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي يوم الأربعاء.
05:32 GMT 25.01.2023
أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يجر أي محادثات مع فلاديمير زيلينسكي منذ عدة سنوات.
05:31 GMT 25.01.2023