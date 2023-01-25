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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072680726.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T05:34+0000
2023-01-25T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:34 GMT 25.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:34 GMT 25.01.2023
إعلام: الولايات المتحدة قد ترسل ما يصل إلى 50 دبابة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
أفادت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد ترسل دبابات M1Abrams إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وقد تشمل الحزمة 30 إلى 50 دبابة.
05:33 GMT 25.01.2023
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مقتل اثنين من المرتزقة البريطانيين قاتلا إلى جانب أوكرانيا بالقرب من سوليدار
05:04 GMT
05:33 GMT 25.01.2023
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
السفير الروسي لدى واشنطن: تسليم دبابات أمريكية لأوكرانيا "استفزاز صارخ"
03:46 GMT
05:33 GMT 25.01.2023
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
النرويج قد تزود أوكرانيا بـ 8 دبابات "ليوبارد"
03:03 GMT
05:33 GMT 25.01.2023
مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي يوم الأربعاء.
05:32 GMT 25.01.2023
بيسكوف: بوتين لم يجر أي محادثات مع زيلينسكي منذ عدة سنوات
أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يجر أي محادثات مع فلاديمير زيلينسكي منذ عدة سنوات.
05:31 GMT 25.01.2023
زيلينسكي يوقع مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا
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