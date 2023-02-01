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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072939017.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T05:53+0000
2023-02-01T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:53 GMT 01.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:41 GMT 01.02.2023
الخارجية الروسية: كييف والغرب يحاولان الفصل بين الروس والأوكرانيين على أساس الدين
صرح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الأربعاء، بأن كييف والغرب يحاولان الفصل بين الروس والأوكرانيين على أساس الدين، وقد أصبحت هذه العملية مدمرة بشكل خطير.

وقال أسكالدوفيتش،لوكالة "سبوتنيك": "إن نظام كييف والغرب يحاولان الفصل بين الشعبين الروسي والأوكراني، لتدمير التقارب الروحي بين المؤمنين الأرثوذكس الروس والأوكرانيين، رغم قرار الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن الاستقلال عن بطريركية موسكو".

وأضاف، أن :"هذه العملية اكتسبت في الآونة الأخيرة قوة تدميرية مٌهددة".
06:40 GMT 01.02.2023
موسكو تدعو المنظمات الدولية للتأثير على كييف لضمان عمل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
صرح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتأثير على كييف من أجل ضمان الأداء الطبيعي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية .

وقال أسكالدوفيتش، لوكالة "سبوتنيك": "ندعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتأثير على سلطات كييف المزعومة وضمان الأداء الطبيعي للكنيسة الأرثوذكسية الكنسية في أوكرانيا" ،
06:39 GMT 01.02.2023
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي
06:24 GMT
06:27 GMT 01.02.2023
05:56 GMT 01.02.2023
قنبلة صاروخية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
إعلام: الولايات المتحدة قد تزود أوكرانيا بذخيرة بعيدة المدى
05:50 GMT
05:56 GMT 01.02.2023
انفجار نووي في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
أوكرانيا تريد مناقشة دور الأسلحة النووية في أمن البلاد
05:21 GMT
05:56 GMT 01.02.2023
تركيا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: نحن نبذل جهودا من أجل الحل السلمي للصراع
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عندما سئل المتحدث عن خطط أنقرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إن تركيا تبذل جهودا لحل الصراع دبلوماسيا.
05:55 GMT 01.02.2023
الناتو يضاعف الرهان في أوكرانيا ويحلم بهزيمة روسيا
أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حلف الناتو يضاعف الرهان في الصراع بأوكرانيا محافظا على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية، لكن هذه تمنيات الحلف لن تتحقق.
05:54 GMT 01.02.2023
مارين لوبان: تورط الناتو في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، إن تورط الناتو الكامل في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:24 GMT
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