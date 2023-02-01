تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:41 GMT 01.02.2023
الخارجية الروسية: كييف والغرب يحاولان الفصل بين الروس والأوكرانيين على أساس الدين
صرح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الأربعاء، بأن كييف والغرب يحاولان الفصل بين الروس والأوكرانيين على أساس الدين، وقد أصبحت هذه العملية مدمرة بشكل خطير.
وقال أسكالدوفيتش،لوكالة "سبوتنيك": "إن نظام كييف والغرب يحاولان الفصل بين الشعبين الروسي والأوكراني، لتدمير التقارب الروحي بين المؤمنين الأرثوذكس الروس والأوكرانيين، رغم قرار الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن الاستقلال عن بطريركية موسكو".
وأضاف، أن :"هذه العملية اكتسبت في الآونة الأخيرة قوة تدميرية مٌهددة".
06:40 GMT 01.02.2023
موسكو تدعو المنظمات الدولية للتأثير على كييف لضمان عمل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
صرح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتأثير على كييف من أجل ضمان الأداء الطبيعي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية .
وقال أسكالدوفيتش، لوكالة "سبوتنيك": "ندعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتأثير على سلطات كييف المزعومة وضمان الأداء الطبيعي للكنيسة الأرثوذكسية الكنسية في أوكرانيا" ،
وقال أسكالدوفيتش، لوكالة "سبوتنيك": "ندعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتأثير على سلطات كييف المزعومة وضمان الأداء الطبيعي للكنيسة الأرثوذكسية الكنسية في أوكرانيا" ،
06:39 GMT 01.02.2023
06:27 GMT 01.02.2023
05:56 GMT 01.02.2023
05:56 GMT 01.02.2023
05:56 GMT 01.02.2023
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عندما سئل المتحدث عن خطط أنقرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إن تركيا تبذل جهودا لحل الصراع دبلوماسيا.
05:55 GMT 01.02.2023
أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن حلف الناتو يضاعف الرهان في الصراع بأوكرانيا محافظا على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية، لكن هذه تمنيات الحلف لن تتحقق.
05:54 GMT 01.02.2023
قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، إن تورط الناتو الكامل في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.