تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

الخارجية الروسية: كييف والغرب يحاولان الفصل بين الروس والأوكرانيين على أساس الدين

صرح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الأربعاء، بأن كييف والغرب يحاولان الفصل بين الروس والأوكرانيين على أساس الدين، وقد أصبحت هذه العملية مدمرة بشكل خطير.

وقال أسكالدوفيتش،لوكالة "سبوتنيك": "إن نظام كييف والغرب يحاولان الفصل بين الشعبين الروسي والأوكراني، لتدمير التقارب الروحي بين المؤمنين الأرثوذكس الروس والأوكرانيين، رغم قرار الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن الاستقلال عن بطريركية موسكو".

وأضاف، أن :"هذه العملية اكتسبت في الآونة الأخيرة قوة تدميرية مٌهددة".