https://sputnikarabic.ae/20230523/سياسي-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-الجهات-الواقفة-خلف-استمرار-أزمة-النازحين-1077356148.html

سياسي عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" الجهات الواقفة خلف استمرار "أزمة النازحين"

سياسي عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" الجهات الواقفة خلف استمرار "أزمة النازحين"

أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن "النزوح أزمة سياسية في المقام الأول، فقد مرت 8 سنوات وهم يعيشون في مخيمات غير آدمية". 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T16:08+0000

2023-05-23T16:08+0000

2023-05-23T16:08+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن النزوح في العراق واقع مرير وتعد من الأزمات الطويلة، إذ نحن نتكلم عن ثمان سنوات وهم يعيشون في مخيمات لا تصلح للعيش الآدمي، وتفتقد إلى مقومات الحياة والعيش الكريم، فضلا عن استهداف أبنائهم من خلال ضياع مستقبلهم التعليمي.وتابع النايل، هنا لا بد من التأكيد على أن أزمة النازحين هي أزمة سياسية بامتياز، هدفها الأساسي هو التغيير الديموغرافي على أسس طائفية ومذهبية ودينية، لذا نجد السلطات الحكومية في العراق تسكت عن تلك الجريمة التي تنتهك مواد القانون الدولي، والمادة 428 من القانون العراقي.وأوضح عضو الميثاق الوطني أن "القانون العراقي وضع عقوبات تمثلت بالحبس والغرامة لكل من استولى عن منزل أو أرض غيره، وهناك مواد أخرى قانونية تدين استخدام السلاح للاستيلاء على ممتلكات المواطنين الخاصة، وهذا ما يحدث فعليا في جرف الصخر وعزيز بلد، ومجمع الفوسفات و سنجار والحمدانية، وآخرها ما تفعله مليشيات حزب الله في أراضي البوعيثة بمنطقة الدورة في بغداد"، وفقا له.وأشار النايل إلى أن قضية النازحين في العراق تمثل جريمة مركبة، حيث لم يصدر القضاء العراقي أي مذكرة قبض بحق هؤلاء الذين يستولون على منازل وممتلكات المواطنيين العراقيين.وتذكيرا ببداية الأزمة يقول عبد القادر النايل، إن "النزوح والتهجير في العراق كان قبل أزمة تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة] المحظور في روسيا وتفاقم الأمر بعد دخول التنظيم وسيطرته على العديد من المناطق، ما وضع القضية في إطار النزوح الإجباري الجماعي بعد التنظيم بشكل أوسع، ولذلك استغلت المليشيات الولائية المرتبطة بدول إقليمية هذه الأزمة وقامت بعمليات التهجير القسري وبدأوا بتوطين عناصر ليست عراقية".ولفت عضو الميثاق الوطني العراقي، إلى أن "هناك طوائف أخرى عراقية تضررت من تلك الأوضاع منها، الأيزيدية والتركمان والمسيحيين، لكن كان النزوح الأوسع للعرب السنة، وللأسف الشديد يسكت المجتمع الدولي على هذه الجريمة، ولذا نحمل أمريكا وإيران المسؤولية عن استمرار أزمة النازحين في البلاد حتى اليوم".أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في 5 مايو/ أيار الجاري، إحصائية بعدد المخيمات الحالي وعدد من يسكنها من نازحين.ونقلت وكالة "واع" عن مدير دائرة الفروع في الوزارة علي عباس، بيانا قال فيه إن "عدد المخيمات الموجودة في إقليم كردستان يبلغ 26 مخيما منها 16 مخيما في دهوك وستة مخيمات في أربيل وأربعة مخيمات في السليمانية".وأضاف عباس أن النازحين الذي يقطنون تلك المخيمات يبلغ عددهم نحو 36000 عائلة"، مشيرا إلى أن "أغلب النازحين من قضاء سنجار في محافظة نينوى وكذلك من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى".وفي وقت سابق، قالت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو: إن "هناك التزاما بالبرنامج الحكومي بأن يغلق ملف النزوح خلال 6 أشهر ومن ضمنهم النازحون من جرف الصخر"، مشيرة إلى "أننا وزارة الهجرة ملتزمة بهذا البرنامج وتأمل بعودة النازحين".وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إنه يجب إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون، مشيرا إلى أن بغداد تتعاون مع المجتمع الدولي لإعادتهم إلى مناطقهم. جاء ذلك خلال استقبال رشيد لممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد أحمد زويتن، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" في أبريل/ نيسان الماضي.وخلال اللقاء، بحث الجانبان الارتقاء بالقطاع الصحي في العراق الذي تأثر بصورة كبيرة بسبب الحروب التي شهدتها البلاد، كما تناول اللقاء أزمة النازحين.

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