تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
08:26 GMT 02.06.2023
شهود عيان لسبوتينك: معارك بالأسلحة الثقيلة جنوب الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع
07:40 GMT 02.06.2023
07:17 GMT 02.06.2023
الهلال الأحمر السوداني يعلن دفن 180 جثة مجهولة الهوية
20:49 GMT 01.06.2023
19:57 GMT 01.06.2023
19:30 GMT 01.06.2023
وزراء خارجية دول "بريكس" يعربون عن قلقهم إزاء العنف في السودان ويطالبون بالوقف الفوري للعمليات القتالية
18:50 GMT 01.06.2023
18:50 GMT 01.06.2023
السعودية وأمريكا تعربان عن قلقهما إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان
16:36 GMT 01.06.2023
14:41 GMT 01.06.2023
14:07 GMT 01.06.2023
أميركا تفرض عقوبات تشمل جهات تمارس العنف في السودان
14:05 GMT 01.06.2023
بلينكن: الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد قادة طرفي الصراع في السودان
10:35 GMT 01.06.2023
الصحة السودانية: الدعم السريع يتمركز في 34 مستشفى واستولى على 29 عربة إسعاف
10:10 GMT 01.06.2023
انقطاع واسع للتيار الكهربائي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية
08:06 GMT 01.06.2023
مصادر محلية لسبوتنيك: اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم
08:06 GMT 01.06.2023
08:05 GMT 01.06.2023
قوت الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بتنفيذ قصف مدفعي بالخرطوم أدى لمقتل 18 شخصا
07:02 GMT 01.06.2023
وزارة الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة والسعودية مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي للصراع في السودان، عندما تظهر قوات الجيش والدعم السريع بوضوح أنهما جديين في التزام وقف إطلاق النار
06:05 GMT 01.06.2023
شهود عيان لسبوتينك: اشتباكات متبادلة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة المقرن بالخرطوم
05:44 GMT 01.06.2023