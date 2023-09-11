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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230911/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1080893193.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T04:07+0000
2023-09-11T04:07+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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العالم, روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:07 GMT 11.09.2023
(تم التحديث:
04:09 GMT 11.09.2023
)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:54 GMT 11.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعرض مشاهد لتدمير المدرعات الأوكرانية قرب رابوتينو... فيديو
04:53 GMT
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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