تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:46 GMT 21.09.2023
حسين لـ"سبوتنيك": العالم بحاجة إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تطلعه إلى مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على حاجة العالم إلى هذا السلام.
وقال حسين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سيكون من أفضل ما يمكن أن يتحدث الناس هنا عن السلام، ولا سيما بين روسيا وأوكرانيا، لأن هذا ما نحتاج إليه وما يحتاج العالم إليه".
05:22 GMT 21.09.2023
05:22 GMT 21.09.2023
05:21 GMT 21.09.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف.