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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1081251961.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T05:22+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:22 GMT 21.09.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:46 GMT 21.09.2023
حسين لـ"سبوتنيك": العالم بحاجة إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تطلعه إلى مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على حاجة العالم إلى هذا السلام.
وقال حسين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سيكون من أفضل ما يمكن أن يتحدث الناس هنا عن السلام، ولا سيما بين روسيا وأوكرانيا، لأن هذا ما نحتاج إليه وما يحتاج العالم إليه".
05:22 GMT 21.09.2023
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر نقطة إمداد للقوات الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا
02:40 GMT
05:22 GMT 21.09.2023
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة أورلوف يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منشآت نفطية
00:51 GMT
05:21 GMT 21.09.2023
الدفاع الروسي: تدمير 19 طائرة مسيرة فوق القرم و3 طائرات أخرى فوق كورسك وبيلغورود وأورلوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و3 طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
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