تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

حسين لـ"سبوتنيك": العالم بحاجة إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا

أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تطلعه إلى مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على حاجة العالم إلى هذا السلام.

وقال حسين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سيكون من أفضل ما يمكن أن يتحدث الناس هنا عن السلام، ولا سيما بين روسيا وأوكرانيا، لأن هذا ما نحتاج إليه وما يحتاج العالم إليه".