https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-خامنئي-يحذر-أمريكا-من-التدخل-المباشر-ضد-قطاع-غزة-1081841860.html

مستشار خامنئي يحذر أمريكا من التدخل المباشر ضد قطاع غزة

مستشار خامنئي يحذر أمريكا من التدخل المباشر ضد قطاع غزة

حذرت إيران، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية من أي عمل مباشر ضد المقاومة الفلسطينية. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T20:14+0000

2023-10-09T20:14+0000

2023-10-09T20:14+0000

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طوفان الأقصى

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وقال مستشار المرشد الأعلى الإيراني في الشؤون السياسية علي شمخاني، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، إن "الحكومة الأمريكية، باعتبارها الداعم الرئيسي للنظام الصهيوني، هي المتهم الأول في جرائم هذا النظام المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".وأضاف شمخاني أن "مسؤولية أي عمل مباشر من جانب واشنطن ضد المقاومة الفلسطينية المشروعة أمام النظام الصهيوني والتطور غير المقيد للعنف والقتل تقع مباشرة على عاتق حكام البيت الأبيض".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم إن "إرسال حاملة طائرات أمريكية يؤشر علی مشاركة أمريكا في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وجرائم الكیان الصهيوني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ووجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بإرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وسط هجمات "حماس"، فيما قال البنتاغون إن وزير الدفاع أعلن نشر مقاتلات حربية من طرز "إف-35" و"إف-15" و"إف-16" و"إيه-10" في الشرق الأوسط.فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفها، داعية الإدارة الأمريكية لأن تدرك عواقب هذه الخطوة.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، مضيفا أنه سيتم إبلاغ بايدن بانتظام بالتطورات، وسيظل مسؤولو إدارته على اتصال وثيق مع الشركاء الإسرائيليين.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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