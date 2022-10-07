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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T06:25+0000
2022-10-07T06:25+0000
2022-10-07T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي في المقاطعة ارتفع إلى خمسة أشخاص.
وكتبت وزارة الصحة على "تلغرام": "في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في تمام الساعة السابعة صباحًا، شن القوميون المتطرفون الأوكرانيون هجومًا صاروخيًا على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي وكان المدنيون في طريقهم إلى العمل". وأوضحت وزارة الصحة أن حالة الجرحى متوسطة الخطورة.