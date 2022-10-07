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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221007/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068716222.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T06:25+0000
2022-10-07T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
عمل الصحفيين في تغطية الأحداث في مدينة شياستيه، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:25 GMT 07.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:47 GMT 07.10.2022
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
اليابان تفرض عقوبات على شركات روسية جديدة
06:44 GMT
06:25 GMT 07.10.2022
القوات الأوكرانية تشن هجوما صاروخيا على حافلة في خيرسون يسفر عن مقتل 5 أشخاص
أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي في المقاطعة ارتفع إلى خمسة أشخاص.
وكتبت وزارة الصحة على "تلغرام": "في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في تمام الساعة السابعة صباحًا، شن القوميون المتطرفون الأوكرانيون هجومًا صاروخيًا على حافلة تقل مدنيين على جسر داريفسكي وكان المدنيون في طريقهم إلى العمل".
وأوضحت وزارة الصحة أن حالة الجرحى متوسطة الخطورة.
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