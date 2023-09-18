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الجيش الروسي يدمر مواقع تخزين ذخائر اليورانيوم الأوكرانية-عاجل
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يحرق-مليارات-الدولارات-لأمريكاالدعم-الأمريكي-مستمر-رغم--فشل-الهجوم-الأوكراني-1081150840.html
"الجيش الروسي يحرق مليارات الدولارات لأمريكا"...الدعم الأمريكي مستمر رغم فشل الهجوم الأوكراني
"الجيش الروسي يحرق مليارات الدولارات لأمريكا"...الدعم الأمريكي مستمر رغم فشل الهجوم الأوكراني
أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يقينه من عدم جدوى الهجوم المضاد الأوكراني بسبب ضعف النتائج مقارنة بالتكاليف البشرية والمادية. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T10:35+0000
2023-09-18T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وردّ مالك شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، اليوم الاثنين، على منشور لأحد المستخدمين لشبكته الاجتماعية "إكس"، والذي نشر صورة حول ما سماه "مكاسب أوكرانية بالكاد يمكن رؤيتها على الخريطة"."شك أمريكي بقدرة الهجوم الأوكراني المضاد"أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" ‏الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا "سيستغرق وقتا طويلا"، رافضا التكهن بالمدة التي قد ‏تستغرقها كييف لتحقيق أهدافها.وقال ميلي في مقابلة مع محطة إذاعية أمريكية، أمس الأحد: "هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل، إلا أنه لا يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".قال مارك كانسيان، جندي مشاة البحرية المتقاعد وكبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إن فقدان المعدات لم يكن مفاجأة للمخابرات الأمريكية، ومع ذلك، لم يتوقع البنتاغون حرق الكثير منه. مضيفا: "لقد بالغ الناتو في تقدير قدرات المجندين الأوكرانيين".ترامب: "أوكرانيا تخسر في صراع كان من الممكن تجنبه"أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته في أن أوكرانيا تخسر بالفعل في صراع كان من الممكن تجنبه من خلال الموافقة في البداية على خسارة جزء من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.وقال ترامب: "بصراحة، كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أصغر مما شغلته روسيا بالفعل. ولم يكن أحد ليموت"، مؤكدا أنه كان يشير إلى "شبه جزيرة القرم وغيرها" من المناطق التي انضمت إلى روسيا."تزايد الرفض داخل الكونغرس الأمريكي لتقديم المساعدات لكييف"صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تشهد تزايدا بأعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يتعلق بالإنفاق والمساعدات المستقبلية لأوكرانيا.وأشار كيربي إلى أن الانتقادات تأتي في المقام الأول من "مجموعة صغيرة، ولكن قوية من الجمهوريين في الجناح اليميني في مجلس النواب".علق فرانزا ستيفان جادي، المحلل العسكري في مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS)، على تزايد المعارضة داخل الكونغرس بإرسال مساعدات عسكرية، قائلا: "لا تُستخدم الدبابات القتالية للهجوم، بل لتقديم الدعم الناري لمسافات طويلة، لتتمكن قوات الهندسة الروسية من شل استخدام المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي".واختتم قوله: "كم من مليارات الدولارات الأخرى يجب أن يحرقها طيارو المروحيات ورجال المدفعية الروس في زابوروجيه حتى تعود واشنطن إلى رشدها أخيرا".بحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230918/إيلون-ماسك-ينتقد-الهجوم-المضاد-لنظام-كييف-1081148285.html
https://sputnikarabic.ae/20230918/6-أسابيع-وتكتيك-الخريفخبراء-يحددون-مدة-وشكل-الهجوم-الأوكراني-في-الأيام-المقبلة-1081148601.html
https://sputnikarabic.ae/20230916/ترامب-يرحب-بإشادة-بوتين-بخطة-التفاوض-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1081082354.html
https://sputnikarabic.ae/20230912/إعلام-مساعدات-واشنطن-لكييف-تتجاوز-110-مليارات-دولار-1080971399.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"الجيش الروسي يحرق مليارات الدولارات لأمريكا"...الدعم الأمريكي مستمر رغم فشل الهجوم الأوكراني

10:35 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
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أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يقينه من عدم جدوى الهجوم المضاد الأوكراني بسبب ضعف النتائج مقارنة بالتكاليف البشرية والمادية.
وردّ مالك شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، اليوم الاثنين، على منشور لأحد المستخدمين لشبكته الاجتماعية "إكس"، والذي نشر صورة حول ما سماه "مكاسب أوكرانية بالكاد يمكن رؤيتها على الخريطة".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
إيلون ماسك ينتقد "الهجوم المضاد" لنظام كييف
08:44 GMT
وعلّق ماسك بمنشور، قائلا: "الكثير من الموت (من الأوكرانيين) مقابل القليل".
"شك أمريكي بقدرة الهجوم الأوكراني المضاد"
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" ‏الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا "سيستغرق وقتا طويلا"، رافضا التكهن بالمدة التي قد ‏تستغرقها كييف لتحقيق أهدافها.
وقال ميلي في مقابلة مع محطة إذاعية أمريكية، أمس الأحد: "هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل، إلا أنه لا يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".
ووصف رئيس أركان الولايات المتحدة، الهجوم المضاد الأوكراني المستمر في المقابلة بأنه "طويل وصعب ودموي".
قال مارك كانسيان، جندي مشاة البحرية المتقاعد وكبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إن فقدان المعدات لم يكن مفاجأة للمخابرات الأمريكية، ومع ذلك، لم يتوقع البنتاغون حرق الكثير منه.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"6 أسابيع وتكتيك الخريف"...خبراء يحددون مدة وشكل الهجوم الأوكراني في الأيام المقبلة
09:01 GMT
وأضاف: "ما تحاول أوكرانيا القيام به، وهو اختراق الدفاعات الروسية المعدة بشكل مثالي، أمر صعب للغاية. تؤدي مثل هذه العمليات دائمًا إلى خسائر فادحة سواء في الأفراد أو في المعدات". يعترف كانسيان أنه من المخيب للآمال أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتغلب أبدًا على هذا الدفاع.
مضيفا: "لقد بالغ الناتو في تقدير قدرات المجندين الأوكرانيين".
ترامب: "أوكرانيا تخسر في صراع كان من الممكن تجنبه"
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته في أن أوكرانيا تخسر بالفعل في صراع كان من الممكن تجنبه من خلال الموافقة في البداية على خسارة جزء من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "وسائل الإعلام لم تعد تتحدث عن الحرب... مما يعني أن أوكرانيا تخسر". وأضاف ترامب أن الهجوم الأوكراني لم يحدث قط.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يرحب بإشادة بوتين بخطته التفاوضية لحل النزاع في أوكرانيا
16 سبتمبر, 01:20 GMT
وقال ترامب: "بصراحة، كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أصغر مما شغلته روسيا بالفعل. ولم يكن أحد ليموت"، مؤكدا أنه كان يشير إلى "شبه جزيرة القرم وغيرها" من المناطق التي انضمت إلى روسيا.
"تزايد الرفض داخل الكونغرس الأمريكي لتقديم المساعدات لكييف"
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تشهد تزايدا بأعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يتعلق بالإنفاق والمساعدات المستقبلية لأوكرانيا.
وقال كيربي في حديث لوسائل إعلام بريطانية: "نشهد تزايدا بعدد الجمهوريين وخاصة في مجلس النواب، الذين ينتقدون الإنفاق المستقبلي والمساعدات لأوكرانيا".
السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
إعلام: مساعدات واشنطن لكييف تتجاوز 110 مليارات دولار
12 سبتمبر, 16:48 GMT
وأشار كيربي إلى أن الانتقادات تأتي في المقام الأول من "مجموعة صغيرة، ولكن قوية من الجمهوريين في الجناح اليميني في مجلس النواب".
علق فرانزا ستيفان جادي، المحلل العسكري في مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS)، على تزايد المعارضة داخل الكونغرس بإرسال مساعدات عسكرية، قائلا: "لا تُستخدم الدبابات القتالية للهجوم، بل لتقديم الدعم الناري لمسافات طويلة، لتتمكن قوات الهندسة الروسية من شل استخدام المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "لهذا السبب، يقل عدد الأشخاص المستعدين لإرسال معدات جديدة إلى القوات المسلحة الأوكرانية في واشنطن، فيما يطالب الجمهوريون باستخدام مليارات الدولارات المخصصة لأوكرانيا لحل المشاكل الداخلية للولايات المتحدة، كاحتواء الدين الوطني، وحماية الحدود الجنوبية من المهاجرين، ومكافحة تهريب المخدرات، وبالطبع مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين في المحيط الهادئ".

واختتم قوله: "كم من مليارات الدولارات الأخرى يجب أن يحرقها طيارو المروحيات ورجال المدفعية الروس في زابوروجيه حتى تعود واشنطن إلى رشدها أخيرا".
بحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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