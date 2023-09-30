https://sputnikarabic.ae/20230930/واشنطن-الإغلاق-المحتمل-في-الولايات-المتحدة-سيؤثر-على-المساعدة-المقدمة-لكييف-1081542072.html

واشنطن: الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف

واشنطن: الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف

البيت الأبيض يؤكد أن الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف، ورئيس بوركينا فاسو الانتقالي يخطط لإجراء تعديل دستوري ويؤكد أن... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T13:34+0000

2023-09-30T13:34+0000

2023-09-30T13:34+0000

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واشنطن: الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف واشنطن: الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف

وزير داخلية تونس يدعو الاتحاد الأوروبي لتسريع الوفاء بتعهداتهم نحو تونس، والسويد تسمح للمهاجر العراقي سلوان موميكا بتنظيم "فعالية جديدة" لحرق القرآن، ووزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان يؤكد أن بنك "بريكس" سينهي هيمنة صندوق النقد‎ ‎والبنك‎ ‎الدولي على ‏العالم.البيت الأبيض يؤكد أن الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييفقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة الأمريكية سيؤثر على المساعدات لأوكرانيا في وقت حرج.وأضاف كيربي لشبكة "سي إن إن"، إن "لدى واشنطن أموال كافية تم الاتفاق عليها ولكن لم يتم إنفاقها للأسابيع المقبلة".وأشار أنه "إذا لم تحصل الحكومة على التمويل، فلن يكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المضاد في وقت حرج".إلى ذلك، صرّح مصدر مقرب من السلطات المختصة، بأن فلاديمير زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه.وأوضح أن هناك مشكلة تتكرر في الولايات المتحدة تتعلق بخفض مستوى الإنفاق على هيئات غير أساسية، مشيرًا إلى أن الخفض المطلوب جاء بعد أن وصلت ديون الحكومة إلى 33 تريليون دولار مما يؤرق الجمهوريين أكثر من الديموقراطيين.رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يخطط لإجراء تعديل دستوري ويؤكد أن الانتخابات ليست "أولوية"قال رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أمس الجمعة، إن الانتخابات في البلاد ليست "أولوية"، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على توليه السلطة في انقلاب.وقال تراوري في تصريحات أدلى به على شاشة التلفزيون الحكومي، إن "الانتخابات ليست أولوية وأن الأمان هو الأولوية"، في بلد يعاني من عنف جهادي".وأضاف إنه يخطط لـ "تعديل جزئي" في دستور البلاد، مشيرًا إلى أن النص الحالي يعكس "رأي حفنة من النخب"، على حساب "الشعب الجماهيري".وذكر أن العامل الثاني مرتبط بالتمدد الكبير للمنظمات الإرهابية داخل بوركينا فاسو، في ضوء الأرقام التي تتحدث عن 40 في المئة من مساحة الدولة تخضع لتنظيمي القاعدة و"داعش" (محظوران في روسيا والعديد من الدول) الإرهابيين.وزير داخلية تونس يدعو الاتحاد الأوروبي لتسريع الوفاء بتعهداته نحو بلادهنفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق منح بلاده مساعدات مقابل التصدي للهجرة.لكنه كشف في تصريحات صحافية، عن أن الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي لم ير النور بعد، مطالبًا التكتل بتسريع تنفيذ تعهداته لتونس بمنحها "جرعة" مساعدات.كانت تونس قد وقّعت، في شهر يوليو/تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تتضمن حزمة مساعدات اقتصادية ومالية تفوق المليار يورو على المدى الطويل لإنعاش الاقتصاد.كما يتضمن الاتفاق أيضا حزمة مساعدات عاجلة موجهة لموازنة الدولة والحرس البحري، بهدف تعزيز الجهود لمكافحة مهربي البشر وموجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.وأوضح أن تونس في مجال مكافحة الهجرة لا يمكن أن تسيطر تماما على الوضع، لأن تونس لها سواحل تقدر ب1300 كم وهي سواحل طويلة جدا- وبوسائلها الخاصة من غير الممكن أن تقدر تونس على مكافحة تدفق المهاجرين.السويد تسمح للمهاجر العراقي سلوان موميكا بتنظيم "فعالية جديدة" لحرق القرآنحصل المهاجر العراقي سلوان موميكا الذي نظم عددا من "فعاليات" حرق القرآن الكريم على إذن لإقامة فعالية جديدة في مدينة مالمو السويدية.جاء ذلك فيما ذكرته إذاعة Sveriges Radio السويدية، حيث أفادت رسالة صوتية نشرت على موقع الراديو.وبحسب الراديو، فإن الحدث سيقام صباح اليوم السبت، فيما تشير صحيفة Aftonbladet إلى أن الشرطة أصدرت الإذن بإقامة الفعالية.وكان العراق طالب السلطات السويدية بتسليم المهاجر الذي نظم هذه الدعوى لمحاكمته، وتجمع عشرات العراقيين للاحتجاج أمام السفارة السويدية في بغداد.ولفت إلى أن هناك ظاهرة في العالم الغربي ضد الإسلام، والتي تدفع إلى تكرار حالات حرق القرآن، في حين تعتبره السلطات تعبيرا عن الحرية الرأي مما يؤثر على العلاقات مع العالم العربي والإسلامي.وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان يؤكد أن بنك "بريكس" سينهي هيمنة صندوق النقد‎ ‎والبنك‎ ‎الدولي على ‏العالمأكد وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين، أمس الجمعة، أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس، سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن شروط البنك مشجعة للغاية، حيث يمكن الحصول على قروض بسهولة عكس الحال مع البنك الدولي.وتابع: "إن اقتراض الأموال من البنك الدولي صعبٌ للغاية، ولكن على سبيل المثال، يسمح بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" باستخدام العملات المحلية، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للبنك الدولي المقومة بالدولار".وأشار بنجامين أن "بلاده لم تبدأ بالمحادثات مع بنك "بريكس" حتى الآن، لكنها مهتمة جدا وتدرس الشروط المختلفة، لترى كيف يمكن أن تستفيدوأوضح الشيخ أن بنك التنمية التابع لبريكس لن يحتاج تمكنه إلى مدى زمني، لأن الفكرة أصلا قوية والوقت مناسب تماما لها.وأشار إلى أن هذه الرؤى المطروحة ستنتج مؤسسات جديدة موازية أو حتى أنجح من المؤسسات التي تهيمن على العالم منذ عقود.

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