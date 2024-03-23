https://sputnikarabic.ae/20240323/حزبان-لبنانيان-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-على-روسيا-لن-يؤثر-على-توجهها-العالمي-1087310653.html

حزبان لبنانيان لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على روسيا لن يؤثر على توجهها العالمي

حزبان لبنانيان لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على روسيا لن يؤثر على توجهها العالمي

سبوتنيك عربي

شدد الحزبان الديمقراطي والشيوعي اللبنانيان، على أن الهجوم الإرهابي على روسيا لن يؤثر على توجهها العالمي. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T17:49+0000

2024-03-23T17:49+0000

2024-03-23T17:49+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وأكد الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني، وسام شروف، أن الهجوم الإرهابي على روسيا تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية والعالمية وهناك من يرى في انتصار روسيا المستمر على أوكرانيا ضررا كبيرا، وفوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة شكل ازعاجاً كبيرا للغربيين.وأضاف شروف في حديث لـ "راديو سبوتنيك"، "نحن نتفاجأ عندما يتبنى تنظيم داعش هذه العملية ويغيب عن قتل المسلمين في غزة فنتساءل هل هم فريق واحد بوجهين؟". ولفت شروف إلى أن روسيا تذهب إلى إلغاء سيطرة القطب الواحد العالمية وتريد تحقيق انتصار كبير وروسيا تدعم كل الحركات التحررية في المنطقة والدول المظلومة وهذه الجريمة لن تؤثر على توجهها العالمي ويجب أن يعي العالم أن الإرهاب عندما يضرب روسيا سيضرب جميع المناطق فالجميع متضرر من هذه المجموعات وبالتالي آن الأوان لتجفيف منابعه والذهاب إلى حل عادل للقضايا والاعتراف بعدم وجود قطب واحد في العالم". وعن توقيت الهجوم قال شروف:ومن جانبه، قدم أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب، التعازي للشعب الروسي وأدان الهجوم الوحشي على المواطنين الموجودين في أماكن سليمة، لافتا في حديث لـ "راديو سبوتنيك" إلى أن هذا الهجوم هو عدوان على الاستقرار واعتداء مباشر على روسيا.وأعلن غريب أن الشعب الروسي لطالما وقف الى جانب شعوب المنطقة وتحديداً لبنان وفلسطين وقال:وشدد غريب على أن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا كانوا قد أعلنوا عن هذه التحركات الإرهابية محذرين مواطنيها وهو دليل على أنهم يعرفون بما يخطط لروسيا، وأضاف: "يجب العمل معا ضد هذه النزعة العنصرية والصهيونية الموجودة في كل بلاد العالم والمعركة واحدة من جنوب لبنان إلى غزة إلى كل العالم".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 133 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

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