عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220915/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067758149.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:53+0000
2022-09-15T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065082356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4c2234d2add2aa14a3fa3c2e3edd13c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065082356_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfc14476961cd7cc1af35a60fc0eb0a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
طيارون داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:53 GMT 15.09.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:31 GMT 15.09.2022
06:53 GMT 15.09.2022
قوات الحلفاء تحرر مايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
حرر تجمع قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بدعم من القوات المسلحة الروسية، إلى تحرير قرية مايورسك، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك.
وقال المقر على تلغرام: "اعتبارًا من 15 سبتمبر/أيلول 2022، قامت مجموعة من قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير مايورسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
05:32 GMT 15.09.2022
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
إعلام أمريكي يقارن أوروبا بمريض يقتل نفسه
04:51 GMT
05:32 GMT 15.09.2022
إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام
ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات والمبيعات في أكتوبر/تشرين الأول.
05:31 GMT 15.09.2022
الرئاسة الأوكرانية: إصابة زيلينسكي في حادث سير بالعاصمة كييف
تعرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، لحادث سير سيارة في العاصمة، كييف، "دون إصابات خطيرة".
05:30 GMT 15.09.2022
البيت الأبيض: يجب تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة "لمواصلة الهجمات"
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة، لـ "مواصلة الهجوم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала