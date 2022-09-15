https://sputnikarabic.ae/20220915/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067758149.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:53+0000
2022-09-15T06:53+0000
2022-09-15T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
قوات الحلفاء تحرر مايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
حرر تجمع قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بدعم من القوات المسلحة الروسية، إلى تحرير قرية مايورسك، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك.
وقال المقر على تلغرام: "اعتبارًا من 15 سبتمبر/أيلول 2022، قامت مجموعة من قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير مايورسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات والمبيعات في أكتوبر/تشرين الأول.
تعرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، لحادث سير سيارة في العاصمة، كييف، "دون إصابات خطيرة".
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة، لـ "مواصلة الهجوم".