تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:32 GMT 24.09.2022
القوات الأوكرانية تقصف صباحا مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وجورلوفكا، صباح يوم السبت ، حيث أطلقت ثماني قذائف من عيار 155 ملم دون وقوع خسائر في الممتلكات والأرواح