https://sputnikarabic.ae/20220927/خبراء-وبرلمانيون-الاستفتاء-في-دونيتسك-ولوغانسك-تصحيح-للأوضاع-ورغبة-في-التخلص-من-النازيين-الجدد-1068312820.html

خبراء وبرلمانيون: الاستفتاء في دونيتسك ولوغانسك تصحيح للأوضاع ورغبة في التخلص من النازيين الجدد

خبراء وبرلمانيون: الاستفتاء في دونيتسك ولوغانسك تصحيح للأوضاع ورغبة في التخلص من النازيين الجدد

أكد برلمانيون وخبراء أن النتائج التي أسفرت عنها الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى الآن ما هي إلا تصحيح للأوضاع وعودتها إلى ما كانت عليه. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T12:13+0000

2022-09-27T12:13+0000

2022-09-27T12:13+0000

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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وأوضح الخبراء أن جانبا آخر يعكسه الاستفتاء والإقبال عليه في شتى المناطق التي أقيم فيها، حيث يؤكد الرغبة في التخلص من حكم النازيين الجدد في أوكرانيا.فحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال البرلماني السوري السابق جمال الزعبي، إن نتائج الاستفتاء في الجمهوريات والمقاطعات المحررة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون كانت متوقعة ومؤكدة، خاصة أن سكانها عانوا كثيرا من النازيين الجدد والأوكران.وأضاف أن الحكومات الغربية أصبحت مكشوفة حتى أمام شعوبها، خاصة بعد الأكاذيب التي روجوها.ويرى البرلماني السوري السابق، أن نتائج الاستفتاءات جاءت لصالح استقلال الشعب وانضمامه تاليا لروسيا الأم، مشددا على انتصار روسيا في حربها ضد النازية الغربية الجديدة، وأن كل الخطوات التي قامت بها هي من حقها المشروع.أما الخبير السياسي والاستراتيجي اللبناني محمد سعيد الرز، فقد أكد أن الاستفتاء في المقاطعات التي يجري فيها الآن حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية هو إعادة الأمور إلى أصولها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه المناطق كانت روسية وتخلى عنها ستالين لصالح أوكرانيا السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية، وأن الشعب في هذه المناطق يرتبط مع روسيا بوحدة اللغة والانتماء القومي، الأمر الذي عرضه طيلة السنوات العشرين الماضية لاعتداءات عنصرية من قبل حكام أوكرانيا ولظلم كبير في التنمية والتطور والمشاركة وللحرمان من أبسط حقوقه رغم سيطرة الحكومات الأوكرانية على موارده الطبيعية.ويرى أن عودة هذه المناطق إلى الوطن الأم هو أمر طبيعي تفرضه عوامل التاريخ والجغرافيا، وأن هذه العودة تضمن الأمن والسلام والاستقرار لشعب معتدى عليه سنوات طويلة.ويرى أن الخطوة هي بمثابة انتصار روسيا على الغرب، بعد أن أسقطت وعوده للعنصريين الأوكرانيين، وأفشلت مساعي واشنطن والدول المتحالفة معها في أهداف معادية لروسيا.ويرى الرز أن نجاح هذه الخطوة يستقطب مقاطعات أخرى لتحذو حذوها، بعد التأكد بأنه لا توجد ضمانات مع الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها العدوانية ضد شعوب العالم وحقها في تقرير المصير.طالع أيضا: نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع

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https://sputnikarabic.ae/20220926/باحث-صيني-تصرفات-كييف-دفعت-روسيا-إلى-الموافقة-على-إجراء-استفتاءات-1068274775.html

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