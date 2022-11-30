تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
08:16 GMT 30.11.2022
08:14 GMT 30.11.2022
رئيسة المفوضية الأوروبية: نحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتعويض أوكرانيا عن أضرار الحرب.
08:00 GMT 30.11.2022
رئيسة المفوضية الأوروبية تقدر قيمة الخسائر التي لحقت بأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بحوالي 600 مليار يورو.
07:56 GMT 30.11.2022
استبدال مدير محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتم تعيين يوري تشيرنيتشوك كارشا كمدير جديد.
07:35 GMT 30.11.2022
07:34 GMT 30.11.2022