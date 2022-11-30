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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070680487.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T08:16+0000
2022-11-30T08:16+0000
روسيا
عمليات عسكرية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا, عمليات عسكرية, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, عمليات عسكرية, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

08:16 GMT 30.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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08:16 GMT 30.11.2022
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08:00 GMT 30.11.2022
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07:56 GMT 30.11.2022
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07:35 GMT 30.11.2022
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
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مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
موسكو: يمكن الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كان هناك شريك مناسب في واشنطن
05:40 GMT
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