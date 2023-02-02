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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230202/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073014273.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T05:30+0000
2023-02-02T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 02.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:29 GMT 02.02.2023
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الأوكراني يسقط مقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية
05:00 GMT
05:29 GMT 02.02.2023
بلجيكا لا تفكر في توريد طائرات إلى أوكرانيا
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا لا تفكر في توريد طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، لأنها جميعا تشارك في مهام حماية المجال الجوي لبلجيكا والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
05:29 GMT 02.02.2023
ناريشكين: سكان أوكرانيا أصبحوا ضحايا السياسة العدوانية لحلف الناتو
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن معظم سكان أوكرانيا أشخاص عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكنهم أصبحوا ضحايا للسياسة العدوانية لحلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لا تريد خوض حربا حتى آخر أوكراني.
05:28 GMT 02.02.2023
وزير الدفاع الأمريكي السابق: لا تزال هناك معارضة كبيرة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
قال وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، في مقابلة إنه لا تزال هناك معارضة كبيرة في أوروبا تجاه انضمام أوكرانيا إلى الناتو وكذلك في الولايات المتحدة.
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