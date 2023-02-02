تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:29 GMT 02.02.2023
05:29 GMT 02.02.2023
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، إن بلجيكا لا تفكر في توريد طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، لأنها جميعا تشارك في مهام حماية المجال الجوي لبلجيكا والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
05:29 GMT 02.02.2023
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن معظم سكان أوكرانيا أشخاص عاديون يريدون أن يعيشوا حياة سلمية، لكنهم أصبحوا ضحايا للسياسة العدوانية لحلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لا تريد خوض حربا حتى آخر أوكراني.
05:28 GMT 02.02.2023
قال وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، في مقابلة إنه لا تزال هناك معارضة كبيرة في أوروبا تجاه انضمام أوكرانيا إلى الناتو وكذلك في الولايات المتحدة.