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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075013301.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:26 GMT 22.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:26 GMT 22.03.2023
الولايات المتحدة : لا مؤشرات حتى الآن على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى اي مؤشرات على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: " اعتقد ( ان الصين) لم تتخل عن هذا الخيار، لكننا لم نرى أي بوادر تحرك في هذا الاتجاه ،أو أنهم بدأوا العمل على ذلك، ( نقل أسلحه فتاكة)".
05:25 GMT 22.03.2023
الخارجية الروسية: خطط بريطانيا لنقل ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى كييف هو استفزاز متهور آخر من قبل لندن
05:25 GMT 22.03.2023
الخارجية الروسية: التصريحات الأمريكية والبريطانية حول السلام في أوكرانيا كذب وزيف
05:24 GMT 22.03.2023
الدفاع الروسية: غواصة أسطول البحر الأسود تطلق صواريخ كاليبر المجنحة على مواقع في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود الروسي يتصدى لهجوم بالمسيرات في مياه خليج سيفاستوبول
05:22 GMT
05:24 GMT 22.03.2023
سماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسك غربي أوكرانيا
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسك، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في مدينة خميلنيتسك غربي أوكرانيا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مارس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
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