تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:26 GMT 22.03.2023
الولايات المتحدة : لا مؤشرات حتى الآن على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى اي مؤشرات على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال كيربي، في إفادة صحفية: " اعتقد ( ان الصين) لم تتخل عن هذا الخيار، لكننا لم نرى أي بوادر تحرك في هذا الاتجاه ،أو أنهم بدأوا العمل على ذلك، ( نقل أسلحه فتاكة)".
وقال كيربي، في إفادة صحفية: " اعتقد ( ان الصين) لم تتخل عن هذا الخيار، لكننا لم نرى أي بوادر تحرك في هذا الاتجاه ،أو أنهم بدأوا العمل على ذلك، ( نقل أسلحه فتاكة)".
05:25 GMT 22.03.2023
الخارجية الروسية: خطط بريطانيا لنقل ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى كييف هو استفزاز متهور آخر من قبل لندن
05:25 GMT 22.03.2023
الخارجية الروسية: التصريحات الأمريكية والبريطانية حول السلام في أوكرانيا كذب وزيف
05:24 GMT 22.03.2023
05:24 GMT 22.03.2023
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسك، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في مدينة خميلنيتسك غربي أوكرانيا.